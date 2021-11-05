中油五輕前程未卜 環團要求市府兌現承諾建生態公園

中油高雄煉油廠2015年底關閉，局部土地期望轉型為半導體材料研發中心，其餘前程未卜，包括地球公民基金會、後勁社會福利基金會、環境權保障基金會今天聯合發布聲明，主張市府兌現前朝承諾，參考德國魯爾工業區轉型再造經驗，規畫具有工業遺址保存、生態休憩、污染教育等功能的生態公園，重建後勁與半屏山的地理連結。

聲明指出，2015年底中油高雄廠關閉，過去參與反五輕的後勁及周遭居民，均期待舊址在完成土地汙染整治後能重新規劃設計，回復五輕設立前後勁社區與半屏山的地理連結，找回過去的歷史文化與自然環境。

參與發布聲明的環團表示，後勁居民長期忍受煉油與石化業帶來的汙染，但中油高雄廠關廠後，土地的人文與歷史價值仍不敵發展主義的大旗。中油高雄廠舊址，如桌上佳餚般被秤斤論兩的切割利用，以發揮最大的經濟價值。

地球公民基金會表示，過去民間團體曾主張，中油高雄廠關廠後應參考德國魯爾工業區的轉型再造經驗，催生「後勁生態公園」，後勁關廠前，民間團體也曾拜會高雄前市長陳菊進行溝通，陳前市長於2014年反五輕24週年晚會中承諾支持地方意見，「還給後勁一片乾乾淨淨的土地」。但當台積電傳出可能在高煉廠舊址設置新的半導體廠房時，市府是否仍能履踐過去陳前市長的承諾？

地球公民協會特在「楠梓產業園區」環評作業即將開始前向高市府提出三大訴求，要求高市府兌現過去的承諾，第一，在中油高雄廠舊址設立後勁生態公園，且應納入後勁居民之需求與建議，兼顧生活品質與科學園區發展的「產業共生」模式。

其次，園區應以「生態型工業區」為發展目標，以科學園區政策環評為基準規劃新廠區，並納入循環經濟、淨零園區概念，處理用水、用電、毒化物管理、廢棄物、空汙與交通，並將在地的生態與人文考量融入楠梓產業園區的設計中。第三，高市府對中油高雄廠舊址的土地利用應提出整體規劃方案，讓後勁居民了解未來土地的利用與汙染整治情形。