高市私幼涉虐童遭停辦案 教育局態度出現轉圜

高市府近日施鐵腕裁處大寮、仁武2間涉及不當對待幼兒的私立幼稚園停辦並公布名稱及負責人姓名，但引發家長反彈，教育局今早態度出現轉圜，指考量到幼兒園幼生就學權益，在收到園方陳述意見後會再審酌，另行裁處。

教育局表示，當時收到陳情案後即到園所查察，並多次通知幼兒園報送書面資料並查看幼兒園監視器畫面，從監視器畫面發現大寮區私立幼兒園4名教保人員有拉扯幼兒進教室，以手拍幼兒手心；另有推、拍打、拉腳、要求幼生把手放在頭上、用寶特瓶輕拍幼生手臂等不當管教行為，致10多幼兒身心受創。

另仁武區某私幼10月29日中午因幼生在午睡時間發出聲響，教保員疑似拿取塑膠嗶嗶搥打其中一人，教育局調閱監視器，發現除陳情的學生外，另2名幼生也遭受教保員拿塑膠嗶嗶搥打恐嚇，並命2名幼生罰站。

教育局表示，局方是依幼兒教育及照顧法第51條第2款規定裁處並公布園所名稱及負責人姓名。依據關職權調查，並經「高雄市教保服務機構疑似不當對待幼兒案件調查小組」會議審認，11月3日以行政裁處理由通知兩間幼兒園於7日內對停辦提出陳述意見。在此期間，教育局已收到幼兒園的陳情書及聲明書，園方承認錯誤並說明幼兒園的管教行為造成家長恐慌，對社會大眾致歉。

教育局表示，基於幼兒園負責人有誠意營造安全及關愛的幼兒學習環境，事發後也解聘失職人員，並提出具體的改善方案，並保證不再發生。教育局收到相關陳述後，考量到幼生就學權益，並審酌園方自省的態度，會再另行處分。讓學童能在原幼兒園繼續就讀，避免發生轉換學習環境的適應問題，也讓家長能安心工作。

教育局重申，零容忍不當對待幼兒是全民共識，會持續加強把關、主動稽查幼兒園並加強抽查頻率，確保不當管教行為不再發生。