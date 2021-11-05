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迎屏東市發展 縣府開發舊酒廠盼建構城市意象

中央社 / 屏東縣5日電

高鐵確定南延屏東，加上勝利星村、屏東總圖書館、縣民公園等景點吸引觀光客，屏東縣政府今天表示，將開發屏東市舊酒廠，今年度公告招商，希望建構城市品牌意象。

屏東縣政府昨天舉行「屏東市舊酒廠段3、5 地號國有非公用土地開發案」招商說明會，吸引多家業者參與，縣府表示，舊酒廠預計今年度正式公告招商。

縣政府交通旅遊處今天發布新聞稿，處長黃國維表示，「屏東市舊酒廠段3、5地號」是屏東市核心蛋黃區少有完整大面積商業區開發地塊，隨著高鐵延伸屏東、屏東科技園區等多項重大建設順利推進，未來極具發展能量。

黃國維表示，屏東縣政府近年大力推動地方再生，打造屏東縣民公園、勝利星村、職人町、縣立總圖書館等知名景點，經過再造與活化的新舊碰撞，已然形成屏東特色觀光軸帶。

黃國維指出，四重溪溫泉季即將開跑，之後屏東聖誕季、三大日等多樣季節性活動接續舉辦，屏東縣將一路熱鬧到明年，屏東菸葉廠工業遺址歷史再造，即將迎來屏東菸廠文創園區，屏東觀光吸引力多元。

黃國維說，將盡快引進相關策略性產業，在舊酒廠一帶建立特有城市品牌意象，如星級旅館及購物百貨等，以新興熱門景點搭配高鐵延伸屏東的交通便利性，及看好屏東科技園區未來潛在流入的商務人士，滿足產業及觀光需求。

縣府表示，「屏東市舊酒廠段3、5 地號」西鄰屏東市仁愛路、東鄰自由路，鄰近屏東車站及屏東夜市等主要商業地區，基地面積約2萬545平方公尺。財政部與屏東縣政府協力以合作改良方式辦理開發，縣府指出，預計引進民間資源與創意，設定地上權期間為50年，可優先續約20年，盼形塑屏東市核心商業區新意象。

屏東縣政府 高鐵 圖書館

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