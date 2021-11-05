快訊

七大加碼券幸運號碼綜合版來囉！一張圖看完輕鬆兌獎

加碼券抽籤結果全出爐 連槓28次最悲慘號碼是他

今天起搬家 高雄城中城大樓受災戶展開新生活

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
大型吊車將高樓層住戶物品吊掛出來。圖／高市社會局提供
大型吊車將高樓層住戶物品吊掛出來。圖／高市社會局提供

高雄城中城大樓上月14日發生大火，約百戶災民陸續依親、搬遷或入住「包租代管」社會住宅，今日起開放住戶搬遷。社會局表示，今天啟動第一梯次搬家作業，搬家公司協助住民將家電、衣物等用品搬到新家展開新生活。

城中城大樓共208戶，實際居住者約百戶，大樓內有不少空房或堆置物品沒住人。城中城大火發生後，市府在第一時間緊急安置逃離火場災民，後續進行租屋媒合，之前僅開放災民在社工警察人員陪同返家取物，在相關調查告一段落後，今天起開放災民搬家。

社會局指出，今天啟動住戶搬遷，事前召集社工舉辦搬家說明會，深入了解搬家流程和解說事項，搬家前先協助住戶打包物品；近日已有30戶提出搬遷申請，76歲林阿嬤等10戶列入第一梯次搬遷對象。

市府副秘書長張家興說，相關安置計畫採滾動式檢討，只要住民確定好搬遷去處即可申請搬家，市府協調住戶認同的搬家公司到場作業，透過大型吊車，工人將住戶日用品、衣物、電腦、洗衣機、冷氣等物品搬至租屋或依親處。

社會局強調，受災戶每戶可領取兩年「租屋依親補助金」，另有「安家計畫」，住戶入厝時可購買生活電器用品。

搬家工人協助住戶搬運物品。圖／高市社會局提供
搬家工人協助住戶搬運物品。圖／高市社會局提供
搬家工人協助住戶搬運物品。圖／高市社會局提供
搬家工人協助住戶搬運物品。圖／高市社會局提供
搬家工人協助住戶搬運物品。圖／高市社會局提供
搬家工人協助住戶搬運物品。圖／高市社會局提供

社工 警察

延伸閱讀

數位對接高雄券加碼至20萬份 感謝民眾消費熱烈

在地人想私藏的平價台味！高雄老牌豬血湯　切仔料多樣份量大

逃生梯推滿雜物 湖口北美大樓環境惡劣嚇呆稽查小組

高雄安全農業城市媒合會 家樂福、永齡大通路商都來

相關新聞

總預算付委遭藍營否決 陳其邁:以最大誠意希望如期審查

高雄城中城大火爭議延燒，高雄市議會昨天進行總預算案付委審查時遭藍營反對，最後採記名投票遭否決。高雄市長陳其邁今早受訪時表...

今天起搬家 高雄城中城大樓受災戶展開新生活

高雄城中城大樓上月14日發生大火，約百戶災民陸續依親、搬遷或入住「包租代管」社會住宅，今日起開放住戶搬遷。社會局表示，今...

中都戲院今起開拆 陳其邁：會加緊保存大家的歷史記憶

1966年興建完工的高雄中都戲院今早著手拆除，文史工作者認為市府決定火速拆除，流於粗暴，至少應保留立面，並讓文史工作者有...

陳其邁:安置城中城住戶 今啟動搬家服務

高雄市議會總預算付審因城中城事件延燒遭阻擋，陳其邁今早除希望議會盡速如期審查，也表示市府正盡最大能力安慰罹難者家屬並安置...

中都戲院今拆除 議員建議「3D雷射測繪」留存歷史

高雄市工務局今早排定中都戲院拆除工程，文史團體發聲盼留下戲院立面，議員林于凱今天在市議會也替戲院請命，希望以「3D雷射測...

屏東四重溪溫泉季12日點燈 民眾巧遇試燈驚呼超美的

天氣轉涼，屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。