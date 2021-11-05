今天起搬家 高雄城中城大樓受災戶展開新生活
高雄城中城大樓上月14日發生大火，約百戶災民陸續依親、搬遷或入住「包租代管」社會住宅，今日起開放住戶搬遷。社會局表示，今天啟動第一梯次搬家作業，搬家公司協助住民將家電、衣物等用品搬到新家展開新生活。
城中城大樓共208戶，實際居住者約百戶，大樓內有不少空房或堆置物品沒住人。城中城大火發生後，市府在第一時間緊急安置逃離火場災民，後續進行租屋媒合，之前僅開放災民在社工、警察人員陪同返家取物，在相關調查告一段落後，今天起開放災民搬家。
社會局指出，今天啟動住戶搬遷，事前召集社工舉辦搬家說明會，深入了解搬家流程和解說事項，搬家前先協助住戶打包物品；近日已有30戶提出搬遷申請，76歲林阿嬤等10戶列入第一梯次搬遷對象。
市府副秘書長張家興說，相關安置計畫採滾動式檢討，只要住民確定好搬遷去處即可申請搬家，市府協調住戶認同的搬家公司到場作業，透過大型吊車，工人將住戶日用品、衣物、電腦、洗衣機、冷氣等物品搬至租屋或依親處。
社會局強調，受災戶每戶可領取兩年「租屋依親補助金」，另有「安家計畫」，住戶入厝時可購買生活電器用品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言