今天起搬家 高雄城中城大樓受災戶展開新生活

高雄城中城大樓上月14日發生大火，約百戶災民陸續依親、搬遷或入住「包租代管」社會住宅，今日起開放住戶搬遷。社會局表示，今天啟動第一梯次搬家作業，搬家公司協助住民將家電、衣物等用品搬到新家展開新生活。

城中城大樓共208戶，實際居住者約百戶，大樓內有不少空房或堆置物品沒住人。城中城大火發生後，市府在第一時間緊急安置逃離火場災民，後續進行租屋媒合，之前僅開放災民在社工、警察人員陪同返家取物，在相關調查告一段落後，今天起開放災民搬家。

社會局指出，今天啟動住戶搬遷，事前召集社工舉辦搬家說明會，深入了解搬家流程和解說事項，搬家前先協助住戶打包物品；近日已有30戶提出搬遷申請，76歲林阿嬤等10戶列入第一梯次搬遷對象。

市府副秘書長張家興說，相關安置計畫採滾動式檢討，只要住民確定好搬遷去處即可申請搬家，市府協調住戶認同的搬家公司到場作業，透過大型吊車，工人將住戶日用品、衣物、電腦、洗衣機、冷氣等物品搬至租屋或依親處。