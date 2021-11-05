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中都戲院今起開拆 陳其邁：會加緊保存大家的歷史記憶

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／ 高雄即時報導
中都戲院被鑑定危樓，今早進入拆除作業。記者王昭月／翻攝
中都戲院被鑑定危樓，今早進入拆除作業。記者王昭月／翻攝

1966年興建完工的高雄中都戲院今早著手拆除，文史工作者認為市府決定火速拆除，流於粗暴，至少應保留立面，並讓文史工作者有緩衝時間可做記錄，高雄市長陳其邁今早表示，拆除工作還是進行，但因仍需做些民房鑑定、補強工作，這段期間可供做一些影像記錄，讓歷史記憶做最大的保存。

陳其邁說，中都戲院有18名攤商，除1個表示不會再擺攤，其他17個都已安置好，拆除的時間大概會有幾個月時間，今天先圍圍籬，但旁邊的民房還需做一些鑑定、補強的工作。文史工作者可會利用這段時間，加緊地把歷史記憶作最大的保存。

他表示，昨天有幾位學者對中都戲院進行初步鑑定、認為建築立面結構是有問題，所以未來新的建築或者是再重建的建築，盼能夠保留原來的設計的的底蘊跟精神，做最大程度的一個保留。

文史工作者 建築 陳其邁

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