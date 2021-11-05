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藍不滿城中城處置拒預算交付 陳其邁憂影響市政

中央社 / 高雄5日電

高市府明年度總預算昨交付議會審查，但被國民黨團以人數優勢表決否決，要求高雄市陳其邁擔負城中城大火後續責任，陳其邁今天回應，很擔心影響市政推動，會用最大誠意溝通。

高雄市議會昨天下午進行111年度高雄市施政計畫與總預算案交付審查，但國民黨團議員在陳其邁上台報告總預算前，高舉布條、牌子，喊「沒有負責、沒有預算，眷戀權力，對不起高雄市民」。議會記名表決是否讓預算案交付審查，現場清點人數有58人，反對交付有31人，贊成26人。

對此，陳其邁今天上午在議會市政總質詢休息時間，接受媒體聯訪表示，總預算案涉及經濟發展建設，也包括原來縣區水利工程的中央配合款，他擔心這些都會因為預算在議會審查速度不夠快，影響後續市政推動。會用最大誠意希望議會能盡速如期審議預算，讓城市建設不受影響。

陳其邁也提及城中城大火後續處理，他表示，只要自己有時間就會親自前往了解46名罹難者家屬需求關懷，在住院的43名傷者中，截至昨天有7名傷者仍在院內治療，有些生活較無法自理的傷者，則需對接到長照或住宿型機構。

陳其邁指出，市府除了提供2年租金補貼外，自己和幾名市府局處首長也會陪伴城中城住民看房，也同步啟動協助住民從旅館搬家至找好的包租代管住處安置，一對一社工服務也持續在進行，陪伴走完辛苦的一段路。

陳其邁 高雄市

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