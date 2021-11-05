陳其邁:安置城中城住戶 今啟動搬家服務

高雄市議會總預算付審因城中城事件延燒遭阻擋，陳其邁今早除希望議會盡速如期審查，也表示市府正盡最大能力安慰罹難者家屬並安置倖存者，今天並由副祕書長張家興帶隊啟動災民遷居新的租處，「持續陪伴家屬、照顧好家屬，還有住民的生活，這是我們的責任」。

陳其邁表示，前天他曾到罹難者家屬家裡，了解他們在事故之後，不管生活，或者是心理層面是否都受到一個好的照顧。假如有時間，46名罹難者的家屬他會一家一家親自了解。

他說，城中城原先住院的傷患原有43人，至昨天已剩下7人，其中有一些生活自理上較困難，但病情已趨穩定，需要對接到長照機構或者住宿型社的社福機構。安置部分，除補貼兩年的租金外，有幾戶也由局處長陪同選看未來安置的房子。今天並同步啟動搬家服務，由副祕書長張家興協助居民要從旅館搬到包租代管公司提供的租處，就是把居民安置好。

「一對一的社工服務，也都持續地在進行」陳其邁說，很多社工現都成為災民的夥伴，陪他們走一段很辛苦的一個道路。總之，高市府對災民的照顧不會因為城中城事件搶救已告一段落而停止，「會持續的陪伴家屬、照顧好家屬，還有住民的生活、這個我們的責任」。