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總預算付委遭藍營否決 陳其邁:以最大誠意希望如期審查

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／ 高雄即時報導
陳其邁表示會以最大誠意，希望議會如期審查總預算，讓市政不致受影響。記者王昭月／攝影
陳其邁表示會以最大誠意，希望議會如期審查總預算，讓市政不致受影響。記者王昭月／攝影

高雄城中城大火爭議延燒，高雄市議會昨天進行總預算案付委審查時遭藍營反對，最後採記名投票遭否決。高雄市長陳其邁今早受訪時表示，總預算涉及高市整個經濟發展跟很多建設，他非常擔心預算處理速度不夠快，會影響後續市政推動，他以最大的誠意望議會能盡速如期審議。

陳其邁表示，總預算涉及整個經濟發展跟很多的建設，例如原縣區的水利工程、中央的配合款，他非常擔心預算在議會審查的速度若不夠快，影響到後續市政推動。希望議會能夠盡速、如期地審議，讓城市的建設不會造成影響。

至於高雄市議會昨遭民眾衝入，發生火爆衝突一事，陳其邁表示，議會是不管藍綠、不同的立場討論的一個地方，同時也是行使監督市府權益的地方。希望不管是陳情或抗議都能夠理性地進行。過激的言論或一些不當謾罵，在議會進行過程裡都不是人民所樂意見到的，所以他還是希望能夠回歸理性，這樣比較會是民主政治裡面的一個常態。

陳其邁 高雄市

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