數位對接高雄券加碼至20萬份 感謝民眾消費熱烈

高雄市政府搭配中央振興五倍券推出「高雄開就賺」活動，高雄市長陳其邁感謝民眾支持而兌現承諾，將原規劃10萬份數位對接高雄券加碼至20萬份，歡迎大家來高雄消費。

高雄市政府財政局今天上午發布新聞稿指出，市府搭配中央振興五倍券推出「高雄開就賺」活動，其數位方案為全台首創地方政府加碼同步對接中央數位振興券。

財政局表示，自10月8日五倍券開放消費迄今，9家合作信用卡銀行及支付業者符合領取高雄券人數已近10萬人，其中約2成更是來自外縣市，顯見民眾反應熱烈。

財政局指出，陳其邁感謝市民及外縣市民眾對市府活動支持，兌現承諾再加碼10萬份高雄券，讓數位對接高雄券額度由原規劃10萬份加碼至20萬份。

另外，高雄券最近也推出對接中央各種加碼券等多元振興方案，因此，數位對接高雄券將不再加碼名額，呼籲還沒領到高雄券的民眾把握機會。

高雄市財政局長陳勇勝提醒，選擇數位方案且已符合在高雄市消費滿新台幣5000元條件的民眾，將陸續收到簡訊通知，民眾收到後點擊簡訊中網址就能連結預約領取，也可選擇郵寄到府、高捷38處車站或全台7-11領取。

另外，完成取得高雄券後，記得至「高雄開就賺」官網註冊會員，即可1次獲得30組「日月抽」抽獎序號，日日抽iPhone 13手機，週週抽光陽電動機車、BOSE藍牙喇叭、五星級觀光旅館套房住宿券，月月抽Tesla電動車等超多大獎。