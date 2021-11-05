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中都戲院今拆除 議員建議「3D雷射測繪」留存歷史

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
中都戲院建於1966年，一樓傳統市場、二樓戲院，圖／高市工務局提供
中都戲院建於1966年，一樓傳統市場、二樓戲院，圖／高市工務局提供

高雄市工務局今早排定中都戲院拆除工程，文史團體發聲盼留下戲院立面，議員林于凱今天在市議會也替戲院請命，希望以「3D雷射測繪」影像技術留下文化記憶。市長陳其邁表示，中都戲院經三公會鑑定達危險等級必須拆除，協調工務局在安全條件下給文史工作者時間進行繪測與保存紀錄。

工務局指出，三民區「中都戲院」建於1966年，一樓傳統市場、二樓戲院，市場目前仍在營業使用，戲院自1986年停業至今，陸續發生屋頂天花板及部分外牆坍塌。市長陳其邁日前視察中都戲院，要求工務局盡速拆除中都戲院，今早排定拆除作業。

高市議會今天市政總質詢，時代力量議員林于凱指出，中都戲院附近有台泥百年石灰窯、唐榮磚窯廠等遺址，從陸路到水路都是高雄工業發展的重要核心地帶。半世紀前蕭佛助在高雄興建六座戲院，中都戲院是其中一座，中都舊稱「牛車寮」、「磚仔窯」，當年是居民生活與休閒娛樂的重要核心。

林于凱說，以公安立場來看，中都戲院要拆除，但有沒有軟性方式保留記憶？若以3D雷射測繪技術能完整呈現建築內外立體影像，中都戲院是珍貴是市民記憶，盼文化局協調工務單位，研究可否用此技術好保留文化記錄，讓在地居民情感有所連結。

市長陳其邁答詢說，蕭佛助留下的建築烙印對高雄經濟有貢獻，經三大公會鑑定，中都戲院達危險等級必須拆除，針對可以保存部分（含3D雷射測繪）請副市長林欽榮協調，看能否先進行安全維護，然後給文史工作者一些時間進行繪測與保存，希望未來都市計畫過程，保留或以原風格當未來改建標記，完整呈現當時歷史意義。

高市議員林于凱盼以「3D雷射測繪」影像技術留下珍貴的歷史與文化紀錄。記者徐白櫻／翻攝
高市議員林于凱盼以「3D雷射測繪」影像技術留下珍貴的歷史與文化紀錄。記者徐白櫻／翻攝
中都戲院內部殘破不堪。圖／高市工務局提供
中都戲院內部殘破不堪。圖／高市工務局提供

文史工作者 陳其邁

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