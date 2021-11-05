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屏東四重溪溫泉季12日點燈 民眾巧遇試燈驚呼超美的

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。圖／取自潘孟安臉書
屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。圖／取自潘孟安臉書

天氣轉涼，屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。

近來就有民眾上傳地方臉書社團在「四重溪溫泉公園」試燈的照片，吸引許多網友分享及留言標記親友一起前往。

「原本是來泡湯的，剛好遇到活動試燈，真的超美的」，巧遇試燈的民眾說，原本夜間遊客屈指可數「四重溪溫泉公園」在當地業者「呷好逗相報」，吸引大批遊客，搶先一睹今年「四重溪溫泉季」的風采。

「園區裡的燈飾最終測試、調整狀態，把最好、最完美的一面呈現給遊客」，縣政府傳播暨國際事務處表示，2021四重溪溫泉季將在11月12日晚間6點舉辦點燈記者會後正式開始。

今年活動以「北國之春」為主題，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈飾，去年頗受好評的COSPLAY大賽活動，今年持續辦理，活動正開放報名，只要你敢秀，不論年齡、性別通通都可以來參加，獲勝的組別更有機會得到高額的獎金。

今年「四重溪溫泉季」活動還有一系列店家優惠及紀念品兌換活動，如想知道活動最新消息，可上「屏東縣政府」官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。圖／取自潘孟安臉書
屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。圖／取自潘孟安臉書
屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。圖／取自潘孟安臉書
屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。圖／取自潘孟安臉書
屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。圖／縣府提供
屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。圖／縣府提供
屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。圖／取自潘孟安臉書
屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。圖／取自潘孟安臉書

溫泉季 屏東縣政府

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