屏東四重溪溫泉季12日點燈 民眾巧遇試燈驚呼超美的

天氣轉涼，屏東四重溪溫泉季將在11月12日點燈，近期進入最後是試燈階段，今年主題「北國之春」，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈，原本來泡湯民眾，剛好巧遇到活動試燈，驚呼「超美的」。

近來就有民眾上傳地方臉書社團在「四重溪溫泉公園」試燈的照片，吸引許多網友分享及留言標記親友一起前往。

「原本是來泡湯的，剛好遇到活動試燈，真的超美的」，巧遇試燈的民眾說，原本夜間遊客屈指可數「四重溪溫泉公園」在當地業者「呷好逗相報」，吸引大批遊客，搶先一睹今年「四重溪溫泉季」的風采。

「園區裡的燈飾最終測試、調整狀態，把最好、最完美的一面呈現給遊客」，縣政府傳播暨國際事務處表示，2021四重溪溫泉季將在11月12日晚間6點舉辦點燈記者會後正式開始。

今年活動以「北國之春」為主題，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈飾，去年頗受好評的COSPLAY大賽活動，今年持續辦理，活動正開放報名，只要你敢秀，不論年齡、性別通通都可以來參加，獲勝的組別更有機會得到高額的獎金。