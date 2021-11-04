疑兒虐高雄一幼兒園上百童失學 家長怒：為何跟著賠罪

高雄仁武一家幼兒園疑傳對4歲男童不當管教，高雄市教育局昨對該幼兒園處以停辦6個月處分，並要求一周內停辦，引起其他家長不滿，上百名家長今晚至該幼兒園舉行家長會，情緒激動向到場高雄市教育局幼兒教育科陳姓科長反映，這是一個班的事情，為何要讓其他家長小孩跟著賠罪。

有家長表示，自己的孫女剃了光頭，原本家人擔心孫女到幼兒園會被笑，沒想到到這間幼兒園上課小孩回家前還跟夥伴們玩得很開心，原來是因為老師教育孩子們要尊重、接納每個小孩的不同，這樣的教育方式加上推崇動手做、大自然等的環境，同樣吸引其他家長選擇將小孩交給這間幼兒園。

仁武高楠里長李志能孫女也就讀這間幼兒園，李志能指出，教育局想對該幼兒園定罪，但在坐的家長小孩無罪，應是處罰當事人的事情，卻變成在處罰大家，期望教育局人員將家長的陳情書帶回去交給教育局長、市長，法院判人也有一二三審，如堅持一周內要關閉幼兒園，家長們附和將聚集抗議。

陳姓科長表示，會懲處原因是看過無聲的監視器影像後，確定林姓教保員在午睡時間，因多名小孩不午睡，嚇小孩、罰站，這些管教、體罰的動作都不應該出現，今天也有提醒陳姓園長，該名教保員的行為真的不是那麼好，後續可能要考量她是否不適合再提供教保服務。

陳姓科長表示，目前此案裁處程序正在陳述意見階段，今天公文已正式通知到園，家長會當下也已請園方提供新事證，以此證明影片有誤判可能，配合調查將原本限期一周停辦延後，45天後會再做出確定的處分通知，如確定須停辦，後續園方也可提訴願，由訴願委員會評斷教育局的判斷標準是否過當，或不符合比例原則。