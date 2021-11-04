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仁武某幼兒園傳兒虐遭處停辦半年 家長：矯枉過正

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市仁武區一家幼兒園疑傳有老師不當管教，高市教育局處6個月停辦處分，上百位家長今天舉辦家長會表達訴求。記者陳玫伶／攝影
高雄市仁武區一家幼兒園疑傳有老師不當管教，高市教育局處6個月停辦處分，上百位家長今天舉辦家長會表達訴求。記者陳玫伶／攝影

高雄仁武一家幼兒園疑傳對4歲男童不當管教，高雄市教育局昨對該幼兒園處以停辦6個月處分，並要求一周內停辦，引起其他家長不滿，今天晚間5點上百位家長聚集幼兒園，並邀教育局人員及律師到場，希望市府能先暫緩懲處，等真相確認再嚴懲也不遲，擔心小孩後續找不到優良且適應的新環境。

家長們為表達暫緩懲處訴求簽署陳情書，晚間5時許簽署人數已達上百人，由陳姓園長代表交給教育局人員。蔡姓家長表示，他的小孩從小班到中班都是這名遭傳不當管教的大象班林姓老師教導，從沒傳出什麼問題，聽到幼兒園傳虐童也很擔心小孩狀況，但經與幼兒園院長及家長們討論，發現事實可能與真相有落差。

蔡姓家長說，家長們看過監視器畫面，發現被林姓老師以玩具槌敲地提醒睡覺的男童另有其人，不是那名4歲男童，監視器畫面中也無法確認老師是否真的有打到小孩。另針對林師管教不午休的小孩罰站，晚間家長會現場另有家屬拿出與當下被罰站的孩童錄音，證明林姓老師午休時間叫小孩罰站是另有原因。

蔡姓家長表示，家長們肯定高雄市府當機立斷的做法，但是在還沒有證據證明老師真的有虐童，就對該幼兒園做出公布負責人及幼兒園名稱，並勒令停辦6個月，恐是矯枉過正，對其他家長及小孩來說也很不公平，家長還要另找幼兒園，又擔心小孩的適應問題。

該幼兒園其中有3名孩童為遲緩兒或身心障礙身分，黃姓家長表示，許多幼兒園無法撥出師資照顧遲緩兒，不願意收，找了4、5間才終於找到這間幼兒園，小孩從幼幼班過了近一年才逐漸適應幼兒園的生活，如果這時換新環境，再花一年時間適應，小孩到了大班又要升學了，不知道多久才能習慣。

高雄市仁武區一家幼兒園疑傳有老師不當管教，高市教育局處6個月停辦處分，上百位家長今天舉辦家長會表達訴求。記者陳玫伶／攝影
高雄市仁武區一家幼兒園疑傳有老師不當管教，高市教育局處6個月停辦處分，上百位家長今天舉辦家長會表達訴求。記者陳玫伶／攝影
高雄市仁武區一家幼兒園疑傳有老師不當管教，高市教育局處6個月停辦處分，上百位家長簽署陳情書，由陳姓園長（左）代表交給高市教育局人員（右）。記者陳玫伶／攝影
高雄市仁武區一家幼兒園疑傳有老師不當管教，高市教育局處6個月停辦處分，上百位家長簽署陳情書，由陳姓園長（左）代表交給高市教育局人員（右）。記者陳玫伶／攝影

幼兒園 教育局

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