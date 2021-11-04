金馬解嚴29年 福建省府史料展見證台灣民主發展

中央社 / 金門縣4日電

7日是金門和馬祖解嚴29週年紀念日，行政院金馬聯合服務中心訂當天舉行「中華民國福建省政府史料展示」揭牌儀式，邀請各界觀展瞭解台灣民主發展及地方自治演變過程。

金馬聯合服務中心執行長翁明志接受中央社記者訪問時表示，福建省政府自2019年1月1日起終止業務後，聯合服務中心在中心主任，同時也是行政院政務委員張景森指示下，積極進行福建省政府相關史料的整理。

翁明志表示，繼去年完成「中華民國福建省政府志」後，今年更接續完成史料展示的常設布展及網站建置，讓金馬民眾和各地來的遊客，都能藉由歷史檔案與文物的呈現，重溫省府史實及回顧金馬發展，也同時瞭解台灣推動憲政民主的歷程。

福建省政府管轄金門縣及連江縣，翁明志表示，藉由閱覽省府故事，回顧這兩個縣的發展歷程，讓大家對金馬地區有更深刻瞭解。尤其福建省政府從大陸地區播遷到金門，中間歷經不同時期，移駐台灣之後又重返金門，過程曲折，都與台灣的民主憲政發展息息相關。

翁明志特別說明，「福建省政府」是一個憲政機關，在憲法未修改前，這個機關並沒有廢除；但因福建省關防現由行政院保存中，這次只能展示關防印鑑圖。所展出的正版關防，是已併入連江縣的長樂縣等縣關防。

翁明志提到，金馬聯合服務中心2017年1月運作，辦公所在地就是福建省政府原址（金城鎮民權路34號），因海峽兩岸都有福建省政府的歷史特殊性，在小三通時期，常見本地民眾及中國觀光客前來省府拍照、打卡，是著名的旅遊景點之一。未來將設置導覽人員，向兩岸民眾介紹中華民國的福建省。

福建省政府史料展示展場位於金馬聯合服務中心1樓大廳，展區分「福建省政府的故事」、「重要檔案文物區」、「金門縣的發展」、「連江縣的發展」，也有多媒體互動區。史料展示網站已上線，展場也將在揭牌儀式結束後，自8日起正式開放民眾參觀。

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