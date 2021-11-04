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高市議會記名投票31比26 不同意交付明年度總預算

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會今天下午審查明年度高雄市總預算，藍綠營在會前攻防，各自喊口號。記者林巧璉／攝影
高雄市議會今天下午審查明年度高雄市總預算，藍綠營在會前攻防，各自喊口號。記者林巧璉／攝影

高雄市議會今下午審查111年度總預算，因不滿市府對城中城大火負責力道不足，開議前藍營議員一字排開，手舉字牌，高喊，「沒有負責、沒有預算」；綠營則喊，「綁架預算、犧牲市民」，在議長曾麗燕喊開會後陸續歸位。各黨團各自陳述後仍無共識，議事組清點今天出席人數58位，國民黨議員喊出記名表決，議事組一一唱名，反對交付人數31，議員林于凱、黃捷都贊成交付，共26人同意交付。

曾麗燕宣布今天預算未交付，城中城事故檢討尚未獲得多數認同，高市府應好好思考如何爭取更多支持，議會也會擇期邀請黨團協商，交付事宜。

高雄市長陳其邁上台向議會報告明年度高雄市總預算，明年總預算為1514.93億元。陳其邁表示，今年市府謹守財政穩健和兼顧市政兩個方向，盡力跟中央爭取預算。財政局、主計處依序上台報告。

預算報告後，曾麗燕表示，現在進行宣讀議案、交付審查，有沒有意見？議場傳出「有意見」，國民黨團總召童燕珍表示，黨團拒絕交付預算，因市府沒有對城中城大火完整負責，陳其邁僅在國民黨團記者會前讓工務局、消防局兩名局處首長下台，接著又是十多名基層公務員的記過懲處。但陳其邁在行政調查報告當天未出席相當不應該。

民進黨團總召鄭光峰指出，今天是付委不是談政治責任的時刻，把政治責任和付委綁在一起是愧對高雄市民，「沒有付委、沒有預算」是不負責任的。且城中城大火死傷慘重這是歷史共業，過去也未見國民黨提出改善政策，現在的高市府在第一時間就持續負責，兩局處首長下台就是政治責任的展現。民進黨團堅持今天一定要付委，也要鼓勵高市府為市政、城中城善後努力。

綠營議員林智鴻表示，今天國民黨不付委只是犧牲高雄市民福祉，「難道國民黨真的要把陳其邁市長拉下台才甘願嗎？」鄭光峰表示，即使是投票決議，今天也一定要付委。

藍營議員陳美雅說，高雄市議會應不分藍綠，一起為市民把關，陳其邁嘴巴說深刻檢討、絕不迴避，但今天的預算看不到高雄市的危老大樓、消安、公安的努力，難道不該在預算裡呈現市府做了什麼努力，負了什麼責任嗎？今天高雄市民已經上街頭發出怒吼了，市府應正視危老、人民安全，「我們如何放心把預算交給失能、失職的市府團隊。」。陳美雅稱，善款是人民的愛心不是陳其邁拿來避責的SOP。

藍營議員邱于軒說，人民要的安居樂業，我們不要住在不安全的地方、我們不要有虐嬰事件，我們不要這個失能的團隊再繼續帶領高雄。

綠營議員黃文益表示，2019年高市議會為了前任市長韓國瑜未到議會備詢而演出全武行，當時是因為高市議員都想要認真質詢，為人民發聲。現在國民黨卻要用城中城事件綁架全高雄市民的預算，這些預算都與市民生活息息相關，社福補貼能中斷嗎？振興經濟活動能停止嗎？黃文益質疑，國民黨口口聲聲說為市民把關，難道國民黨不知道總預算內有多少消防更新預算嗎？

綠營議員李喬如說，陳其邁盡全力處理城中城事件，但國民黨不斷用46條人命在所有人的傷口上灑鹽，「不要把不交付預算放在46條人命上」，李喬如更提到，要國民黨擲筊問問城中城罹難者是否要這樣的決定。

藍營議員黃紹庭指出，今天如果前面做的不是陳其邁，綠營的說法想必會大轉彎。陳其邁上任後高市勞安、公安事件頻傳，「沒有負責就沒有反省，沒有反省就沒有改進」，國民黨不知道今天交付的1371多億元的預算會把高雄市民帶去哪裡。

時代力量議員林于凱表示，城中城類似的老舊大樓疏失不是現任政府的單一責任，過去政府公告要求盤點公安狀況，全台除了台北市外，皆為處理，目前最重要的是亡羊補牢，城中城大火的調查報告應全面報告，但總預算則是全體市民的福祉，如真需預算表決也希望大家一起負起政治責任。

高雄市長陳其邁上台向議會報告明年度總預算編列重點。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁上台向議會報告明年度總預算編列重點。記者林巧璉／攝影

國民黨 陳其邁 高雄市

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