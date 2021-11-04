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高雄安全農業城市媒合會 家樂福、永齡大通路商都來

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄安全農業城市農糧產品商機媒合會，今年吸引到軒禾合作社、永齡子公司吉品等大通路到場。記者王昭月／攝影
高雄安全農業城市農糧產品商機媒合會，今年吸引到軒禾合作社、永齡子公司吉品等大通路到場。記者王昭月／攝影

高雄市政府推動「安全農業城市」，10多年來輔導1800名農民生產產銷履歷農產品，也積極拓展下游通路，除電商外，今年農業局為產銷履歷農戶媒合的對象增加軒禾合作社、家樂福及永齡子公司吉品，讓高雄產銷履歷農產品的通路規模更加壯大。

高市農業局今午在高雄軟體園區舉辦「高雄安全農業城市農糧產品商機媒合會」，吸引內知名通路業者專程到場與農民互動交流，尋求合作商機。出席的廠商有努力朝向「食物轉型計畫」的家樂福；與波蜜企業合作的軒禾農產品運銷合作社及高雄首選電商平等。

今年獲得「產銷履歷達人」的高雄市美濃區果樹產銷第16班班長曾文秋，帶著自家高品質的台農2號木瓜來到場，她表示，農業局每年辦理媒合會，讓農民有更多通路，每年能有固定交易量，減少滯銷；高雄型農邱政鴻是阿香野蓮二代，他返鄉務農後加入產銷履歷生產行列，成功進軍家樂福、好市多甚至日本市場。

高市農業局副局長鄭清福表示，高市積極推動安全農業，十多年來面積達2130公頃，是過去的10倍，加入產銷履歷的農戶達1800人，涵蓋果品有水蜜桃、香蕉、芭樂、野蓮、白玉苦瓜、木瓜等，想得到的都有。

他說，儘管高雄獲安全產銷履歷驗證的果品，數量居全國第一，仍需繼續拓展通路，幾年來農業局邀全國各大通路商與農民進行一對一關媒合，電商販售部分，產銷履歷的業績已達400萬，局長張清榮上任後接合青年局、文化局媒合藝術家參與包裝改良的設計，都有助於農民打開通路。今年包括具有大型冷鏈設備的軒禾合作社，永齡子公司吉品，都加入媒合陣容。

家樂福蔬果課長鄭載馨表示，產銷履歷是對食品安全的把關，對整個農業，農民，消費者都有好處，家樂福目前合作的產銷履歷農民約200位以上，其中高雄超過100個，而每次參與媒合會，都發掘不少優良農家。

高雄市農業局推動農業安全城市，十多年來10多年來輔導1800名農民生產產銷履歷農產品。記者王昭月／攝影
高雄市農業局推動農業安全城市，十多年來10多年來輔導1800名農民生產產銷履歷農產品。記者王昭月／攝影
高雄安全農業城市農糧產品商機媒合會，今年吸引到軒禾合作社、永齡子公司吉品等大通路到場。記者王昭月／攝影
高雄安全農業城市農糧產品商機媒合會，今年吸引到軒禾合作社、永齡子公司吉品等大通路到場。記者王昭月／攝影

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