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本周假日何處去？金城鎮邀親子純粹野餐共享悠閒時光

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮公所將在11月6、7日下午2時至7時假莒光湖畔大草原廣場，舉辦「純粹．野餐」活動，金城鎮長李誠智（左）歡迎親子到場共享悠閒時光。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所將在11月6、7日下午2時至7時假莒光湖畔大草原廣場，舉辦「純粹．野餐」活動，金城鎮長李誠智（左）歡迎親子到場共享悠閒時光。圖／金城鎮公所提供

周六、周日何處去？金城鎮公所將在11月6、7日下午2時至7時假莒光湖畔大草原廣場，舉辦「純粹．野餐」活動，金城鎮長李誠智歡迎大小朋友，帶著悠閒、愉快的心情參加活動，現場還安排親子同樂、手作體驗課程等，讓小孩放電、大人放鬆，親子共同享受悠閒時光。

去年金城鎮公所舉辦的餐車野餐活動，獲得鄉親的熱烈迴響，今年野餐活動反璞歸真，以「純粹．野餐」為訴求，將於本周六、日登場，主辦單位還準備了「草地泡泡泡」、「臉部彩繪」、「大地滾大球」、「彩繪大塗鴉」，以及「手作風車」等親子互動遊戲，讓大家歡度快樂時光。

值得一提的是，現場還有國外派對上常見的兒童臉部彩繪，以及小孩放電效果百分百的滾大球活動，要讓小朋友盡情遊戲。

另外，公所也會邀請曾參加大型歌唱選秀節目「聲林之王2」的金門子弟呂評逵現場演出；呂評逵擅長木吉他彈奏，並以抒情、溫柔嗓音，傾訴每一段動人故事；還有「貝克小姐」、「Kini&Jay」及「蘿蔔腿女孩」等音樂團體或個人輪番進行表演，精彩可期。

李誠智表示，金城鎮莒光湖畔擁有廣大草地空間，以及兒童喜愛的長頸鹿樂園，更是金門首座共融公園遊戲場。國慶連假期間，縣府才剛剛在此舉辦野餐市集活動，這次公所將回歸最單純的野餐活動，沒有人氣餐車，也沒市集可逛，野餐要吃的食物，由參與者自己準備，如此可以省下更多時間陪伴孩子，陪伴是父母給孩子最好的禮物。

金城鎮公所本周六日登場的野餐活動，現場還有國外派對上常見的兒童臉部彩繪。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所本周六日登場的野餐活動，現場還有國外派對上常見的兒童臉部彩繪。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所本周六日登場的野餐活動，現場還有「兒童臉部彩繪」，要讓小朋友盡情遊戲。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所本周六日登場的野餐活動，現場還有「兒童臉部彩繪」，要讓小朋友盡情遊戲。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所本周六日登場的野餐活動，標榜讓小孩放電、大人放鬆，親子共同享受悠閒時光。記者蔡家蓁／翻攝
金城鎮公所本周六日登場的野餐活動，標榜讓小孩放電、大人放鬆，親子共同享受悠閒時光。記者蔡家蓁／翻攝

野餐 親子 金門

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