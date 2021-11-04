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屏縣文資所2員工勘查石板屋遭蜂螫 急派直升機後送治療

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府文物資產保護所2名員工，今天前往霧台鄉舊好茶部落，勘查石板屋，不慎遭蜜蜂螫傷，消防派遣空勤直升機載運2人下山轉往醫院治療。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣政府文物資產保護所2名員工，今天前往霧台鄉舊好茶部落，勘查石板屋，不慎遭蜜蜂螫傷，消防派遣空勤直升機載運2人下山轉往醫院治療。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府文物資產保護所2名員工，今天前往霧台鄉舊好茶部落，勘查石板屋，不慎遭蜜蜂螫傷，導致傷口腫痛，意識清楚，緊急向消防員通報；消防考量救援路途距離遙遠，恐引起過敏性休克，隨即派遣空勤直升機載運下山轉往醫院治療，目前已順利將2人送醫。

屏東縣政府消防局，今天中午11時27分接獲報案稱，有民眾於霧台鄉舊好茶部落，遭蜜蜂螫傷，便派遣特搜大隊、瑪家及三地門分隊共計4車9人前往，同時通知動保科支援。

經查，兩名傷者身分為屏東縣政府文物資產保護所員工，分別為35歲林男與35歲鄭女，搜救人擔憂，其中一人遭螫傷喉嚨有腫痛情況，恐引起過敏性休克，考量救援距離遙遠，便申請空勤直升機前往舊好茶登山口附近隘寮溪河床吊掛。

搜救人員於下午1時36分接觸傷者，直升機於2時24分許順利吊掛成功，並將受傷的2人送至長治鄉特搜大隊停機坪，隨即轉往屏基醫院就醫。

屏東縣政府文物資產保護所2名員工，今天前往霧台鄉舊好茶部落，勘查石板屋，不慎遭蜜蜂螫傷，消防派遣空勤直升機載運2人下山轉往醫院治療。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣政府文物資產保護所2名員工，今天前往霧台鄉舊好茶部落，勘查石板屋，不慎遭蜜蜂螫傷，消防派遣空勤直升機載運2人下山轉往醫院治療。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府 直升機 蜜蜂

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