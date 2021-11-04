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高雄美濃白玉蘿蔔與毛豆找股東 體驗農村生活還可拔蘿蔔

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市美濃區農會與農民合作推動白玉蘿蔔與毛豆股東會，邀民眾認股體驗農村生活，也為農民提供一定保障。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會與農民合作推動白玉蘿蔔與毛豆股東會，邀民眾認股體驗農村生活，也為農民提供一定保障。記者陳玫伶／攝影

高雄市美濃農會今天上午舉辦「白玉蘿蔔還有好豆股東會」招募會，邀民眾認股，待蘿蔔、毛豆成熟，再於開園日邀股東回到農田親手採收，美濃區農會表示，明天早上10點起準時開賣，限量540股，今年認購的股分還可參加高雄開就賺的抽獎活動，消費滿500元也可送100元「高雄券」。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，過去農產只能到市場拍賣，但農產保鮮時間有限，美濃農民會以客家醃漬文化，完成農特產加工保鮮，這幾年農會配合高雄市政府，推動休閒旅遊體驗服務，期望透過不值錢的蘿蔔，讓一、二、三級產業變「六」級產業，帶動美濃整體農業及周邊觀光發展。

美濃區農會表示，白玉蘿蔔農民普遍年齡較高，為減少農民銷售上的壓力，農會推動以認股方式提供農民保障，也希望參與股東能體驗農村生活、認識農業及生態環境，白玉蘿蔔股東會已舉辦第十年，2016年起加入毛豆認股，平時農民以臉書上傳更新耕作紀錄，拉近生產者與消費者的距離。

美濃區農會表示，本次邀請6組農民及1組個人農戶提供場地，共有白玉蘿蔔300股、毛豆240股，計12場次，每股700元，蘿蔔約可採收40台斤以上、毛豆約可採收20台斤以上，由農民細心照顧股東的作物，等開園再邀請股東回田裡採收作物，長期下來農民與股東也成為朋友。

鍾清輝表示，配合農遊券優惠，農會也推出消費滿888元，免費送價值700元白玉蘿蔔農田體驗券，限量100股，剛推出就搶購一空。美濃地區還有許多特色個人農場，民眾如不想被股東會時間限制，也可考慮選擇個人農場自由行，另外「2021美濃白玉蘿蔔還有好豆季」預定將在本月27、28日舉辦。

相關資訊可至「美濃白玉蘿蔔及好豆股東會」粉絲頁，及美濃區農會官網 https://www.meinong.org.tw/ 查詢。

白玉蘿蔔保鮮不易，高雄市美濃區農民以客家醃漬方法製作老蘿蔔保鮮，成為在地特色。記者陳玫伶／攝影
白玉蘿蔔保鮮不易，高雄市美濃區農民以客家醃漬方法製作老蘿蔔保鮮，成為在地特色。記者陳玫伶／攝影
白玉蘿蔔保鮮不易，高雄市美濃區農民以客家醃漬方法製作老蘿蔔保鮮，成為在地特色。記者陳玫伶／攝影
白玉蘿蔔保鮮不易，高雄市美濃區農民以客家醃漬方法製作老蘿蔔保鮮，成為在地特色。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會今天上午舉辦「白玉蘿蔔還有好豆股東會」招募會，邀民眾認股體驗農村樂趣。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會今天上午舉辦「白玉蘿蔔還有好豆股東會」招募會，邀民眾認股體驗農村樂趣。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會總幹事鍾清輝表示，本次股東會限量540股，每股700元，蘿蔔約可採收40台斤以上、毛豆約可採收20台斤以上。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會總幹事鍾清輝表示，本次股東會限量540股，每股700元，蘿蔔約可採收40台斤以上、毛豆約可採收20台斤以上。記者陳玫伶／攝影

美濃 農會 農民

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