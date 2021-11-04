陳其邁：高雄城中城建物處理 1個月內會有方案

高雄「城中城」大火究責，藍營議員今天要求高雄市長陳其邁負責，綠營議員認為勿政治惡鬥。陳其邁說，會承擔責難，不迴避；「城中城」建物處理，1個月內會有妥適解決方案。

高雄市議會上午進行市政總質詢，中國國民黨高市議員邱于軒質詢表示，當初陳其邁擔任立委時，是如何要求前台中市長胡志強為阿拉夜店大火負責下台的？這不是政治，而是負責任態度，可惜她沒看到陳其邁對「城中城」大火道歉及負責。

民主進步黨高市議員郭建盟質詢指出，不該讓「城中城」大火悲痛，淪為政治惡鬥戰場，消防、工務局疏失，哪項是陳其邁就任後改變政策所致？或是陳其邁拖延政策執行、否決相關預算造成？陳其邁事發後安慰陪伴災民，也盡力解決災民居住及生活等問題。

陳其邁答詢表示，照顧市民是他責無旁貸工作，所有對他的責難，他都會承擔，也會誠實面對問題、解決問題，很多過去執行上的困難，也要展現決斷及魄力解決，讓市民有安全居住環境，他不會迴避責任。

陳其邁指出，「城中城」建物後續處理，1個月內會有妥適解決方案，下週相關結構安全鑑定報告出爐後，如有涉及公共安全事項，該拆就拆，不會遲疑。市府也會提供2年租金補貼，並協助安置居民，同時加速老城區都更、改建。

另外，高雄市議會門口上午聚集數十名民眾抗議，要求陳其邁為「城中城」大火負責下台；中午市政總質詢結束後，邱于軒協調部分民眾進入議會市長休息室前表達訴求，場面一度混亂，邱于軒等人還與民進黨議員邱俊憲爆發口角。陳其邁則未出面。

高雄市警察局鳳山分局分局長林依仰接受媒體訪問表示，警分局配合市議會警衛隊執勤，議會警衛隊放行，警方只能從旁配合協助維持議會秩序。

高雄市警察局長黃明昭向採訪媒體指出，市議會警衛隊不屬市警察局管轄，歸議會管轄。

對此，高雄市議會發布聲明表示，邱于軒質詢結束後與陳抗民眾互動，協助3名民眾代表入會向陳其邁表達意見，但未能見到陳其邁，而民眾也未進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫實聯制，議會隨後請民眾退離議會。