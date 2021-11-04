高雄虐童頻傳 議員指責市府勒令停辦欠配套措施

近日高雄市頻傳虐童案，不少家長憂心幼兒安全。議員郭建盟認為高市教育人員應制定情緒管理量表與 SOP，避免情緒失控波及孩童；邱于軒指責市府貿然停辦欠缺配套與幼兒銜接轉讀，大寮停辦幼兒園有300名幼兒無處可去，家長很可憐。市長陳其邁表示，心理評估會請相關單位研擬辦理，另針對高風險托嬰中心或幼兒園逐步清查與加強資料勾稽。

今天是高市議會總質詢第一天，議員郭建盟、黃捷、邱于軒輪番關切幼兒安全。郭建盟要求相關單位加強保母、托育人員等教師的心理輔導與評估，教師應建立情緒管理量表與 SOP，公立幼兒園要比照公幼裝攝影機；黃捷質問市府如何試辦居家托育監視器政策。

議員邱于軒說，她過去揭發虐童案卻遭補教業者聯手指責，大寮加恩幼兒園遭市府勒令停辦一年，300名幼童無處可去，市府沒有做好安置與轉銜規畫，只給7天安置時間不夠，業者要求延長，初步獲得教育局口頭允諾；另建議市府要替校園添購防身警報器、提高公托托育人員薪資。

陳其邁回應，托育人員加薪部分會研究辦理，有關公立幼兒園比照公托裝設攝影機部分，市府也可以處理，會請教育局加速推動，民間部分也會組專案進行協商，斟酌補貼，若有不當管教或其他事件能夠有有力證據，可保護教保員與小朋友。

保母心理狀況評估部分，陳其邁說，教育局、社會局與衛生局研議在保母登記時候，是否要做情緒或心理狀況評估、管理的評估，需要一個客觀化基礎，會請相關局處評估執行。