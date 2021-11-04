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高雄虐童頻傳 議員指責市府勒令停辦欠配套措施

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會邱于軒認為市府勒令托育中心或幼兒園停辦應該要有配套措施，不能讓家長措手不及。記者徐白櫻／翻攝
高市議會邱于軒認為市府勒令托育中心或幼兒園停辦應該要有配套措施，不能讓家長措手不及。記者徐白櫻／翻攝

近日高雄市頻傳虐童案，不少家長憂心幼兒安全。議員郭建盟認為高市教育人員應制定情緒管理量表與 SOP，避免情緒失控波及孩童；邱于軒指責市府貿然停辦欠缺配套與幼兒銜接轉讀，大寮停辦幼兒園有300名幼兒無處可去，家長很可憐。市長陳其邁表示，心理評估會請相關單位研擬辦理，另針對高風險托嬰中心或幼兒園逐步清查與加強資料勾稽。

今天是高市議會總質詢第一天，議員郭建盟、黃捷、邱于軒輪番關切幼兒安全。郭建盟要求相關單位加強保母、托育人員等教師的心理輔導與評估，教師應建立情緒管理量表與 SOP，公立幼兒園要比照公幼裝攝影機；黃捷質問市府如何試辦居家托育監視器政策。

議員邱于軒說，她過去揭發虐童案卻遭補教業者聯手指責，大寮加恩幼兒園遭市府勒令停辦一年，300名幼童無處可去，市府沒有做好安置與轉銜規畫，只給7天安置時間不夠，業者要求延長，初步獲得教育局口頭允諾；另建議市府要替校園添購防身警報器、提高公托托育人員薪資。

陳其邁回應，托育人員加薪部分會研究辦理，有關公立幼兒園比照公托裝設攝影機部分，市府也可以處理，會請教育局加速推動，民間部分也會組專案進行協商，斟酌補貼，若有不當管教或其他事件能夠有有力證據，可保護教保員與小朋友。

保母心理狀況評估部分，陳其邁說，教育局、社會局與衛生局研議在保母登記時候，是否要做情緒或心理狀況評估、管理的評估，需要一個客觀化基礎，會請相關局處評估執行。

陳其邁另表示，市府社會安全網會議要求增加查核頻率，會重新檢視過去有被舉報過的托嬰中心或幼兒園，把可能風險比較高的幼兒園逐步清查出來；另外也加強資料勾稽，同步清查負責人家族經營的幼兒園或托兒所。

高市議員郭建盟認為高雄市的教育人員應制定情緒管理量表與 SOP。記者徐白櫻／翻攝
高市議員郭建盟認為高雄市的教育人員應制定情緒管理量表與 SOP。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃捷（左）關心市府試辦保母居家托育監視器政策。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃捷（左）關心市府試辦保母居家托育監視器政策。記者徐白櫻／翻攝

幼兒園 托育 陳其邁

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