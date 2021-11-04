法制局一句「不擇手段」....城中城國賠公聽會瞬爆火氣

高市議會國民黨KK陣線今舉辦「城中城大火之國家賠償救濟程序」公聽會，邀集多位專家學者、工務局、消防局、法制局、社會局、衛生局、研考會等相關政府局處列席討論，多位學者鼓勵災民可提起國賠，後續法制局副局長回應時說，國賠有適法性問題，不應把壓力加諸在公務員上，「小蝦米承擔責任，後續還要負賠償責任」，講到激動處他脫口而出「你們不擇手段...」，這四個字惹火現場學者和議員，議員李亞築拍桌說，你在說誰不擇手段？大家好好討論議題，你為何這樣說話！現場氣氛緊張。

白瑞龍馬上為「不擇手段」四字道歉，他說，自己沒有惡意，不是針對任何人，對自己的失言非常抱歉。城中城大火後，高市府公務員承受莫大壓力，也許是急著幫公務員說話，白瑞龍表示，國賠進入訴訟是事實認定，不能因為政府想要照顧災民，就採取國家賠償，或從寬認定，後續公務員還可能負賠償責任。

公聽會開始時，主持人議員陳麗娜先讓政府部門輪流發言，請各局處談各自職務和為城中城大火的努力，白瑞龍發言時提及，提起國賠前可先行協調，協調不成才會進入訴訟。多位學者順著白瑞龍的話，鼓勵城中城受災戶提起國賠。學者發言時，白瑞龍想表示意見，但仍依照主持人建議，讓所有學者先發言完再回應。

待所有學者發言完後，白瑞龍回應提及，自己沒有鼓勵災民提起國賠，但一時語快說出，「你們不擇手段...」。現場學者齊說，大家針對國賠狀況平和討論，沒有人批判公務員。

高雄大學政治法律系教授廖義銘說，這也能看出公務員的壓力很大，城中城大火後市府甩鍋給公務員，「政府為了回應民意，把政治、法律責任都甩鍋給公務員，這也會造成公務人員怠惰心態更嚴重。」

國立屏東大學教育行政研究所副教授李銘義指出，城中城大火可看出市做完美的切割，公務員承擔了一切的責任，但未見市長、副市長的政治責任。李銘義也認為，如有災民提起國賠，市府應拿出最大誠意與災民和解。他也回應白瑞龍，「國賠不是追究公務員的責任，而是強調市府的責任」，但白瑞龍認為，國賠費用只是政府先付，但後續還是會跟公務員追討。