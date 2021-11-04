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金門大學歡慶建校25年 陳益源6年捐1.2萬冊藏書

中央社 / 金門縣4日電

國立金門大學建校25週年，校慶大會中，校方感謝各界捐贈經費、圖書和設備；捐贈者中，前金大人文社會學院院長陳益源6年捐出1.2萬冊藏書，未來還將再捐，充實金大圖書館館藏。

陳益源接受中央社記者訪問時表示，他所贈藏書以中國文史古籍與研究為主，其中有不少是台灣剛出版的文學新書，已陸續捐出458箱，數量達1萬2000冊，超過他當初允諾的1萬冊。

金大圖書館館長余泰魁表示，陳益源贈書多數已依分類陳列在圖書館，部分贈書還在清理編目中；未來如有需要，可以成立「陳益源圖書室」。

陳益源說，身為大學教育工作者，他特別關心金門大學的成立與成長，很樂意捐出藏書，豐富學子心靈。他所贈藏書幾乎都不重複，在板橋、斗六和台南書房中仍有不少藏書，將在整理之後，持續捐給金大，充實離島大學圖書館館藏。

陳益源曾任國立成功大學中文系主任、成大人文社會科學中心代理主任，國立臺灣文學館館長等職，現為成大中文系特聘教授。

他說，1990年到金門採錄金門民間文學之後，從此愛上金門；4年前，借調到金大擔任人文社會學院院長時，非常珍惜，感謝金大給他這難得的機會，讓他得以深入探索這個人文底蘊豐富的島嶼，向金門學習。

金門大學走過1/4世紀，校長陳建民今天在校慶大會致詞表示，在易經數理當中，25是屬於吉數，意義為「榮俊」，也就是資性英敏，才能奇特，克服傲慢，尚可成功。他勉勵學生鑽研學問的同時也要培養謙虛的品德。

縣長楊鎮浯表示，金大是金門人才的搖籃，是金門珍貴的資產，金門因有金大而精彩。

校慶大會中還頒發楊忠禮教學傑出暨教學優良獎、教師承接計劃案暨指導學生傑出獎，有閩南文化碩士學程副教授戚常卉、劉名峰等人獲獎。

金門 圖書館 館長

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