影／場面失控！韓粉湧入議會休息室外喊「陳其邁下台」

一群不滿高雄城中城大火處理方式的抗議人士今早聚集高市議會門口，高喊要市長陳其邁下台負責。中午時分，抗議人士無預警進入議會，走向陳其邁休息室外表達不滿，眾人在走廊高喊「陳其邁下台」等口號，民進黨議員邱俊憲擋在休息室門口，所幸未釀成肢體衝突。

高雄市議會今天起開始第3屆第6次定期會總質詢，城中城大火後續究責成藍綠陣營關注焦點，罷捷投票發起人徐尚賢、杏仁哥吳育全、醫師黃義霖等人到場聲援，眾人齊喊「陳其邁下台」。

鳳山分局在議會部署眾多警力，不過抗議者情緒激動，一度想要衝入議會大廳，被警方擋下。中午時分，國民黨市議員邱于軒質詢結束，要求陳其邁到外面接受民眾陳情，不過陳沒有回應，隨後邱帶領數名人士準備進入議會協調，其他同伴卻趁亂突破重圍，集體湧入市長陳其邁休息室外表達訴求，10分鐘左右陸續離開。

看見抗議人士進入議會，警方守在休息室外阻止場面失控，市長陳其邁則未露臉。市議員邱俊憲不滿說，高雄的民主不是這樣被踐踏的，議會豈容抗議群眾進入。

抗議結束後，陳其邁在警察局長黃明昭與副議長陸淑美護送下搭車離開議會。黃明昭說，駐衛警是議會警衛隊權責，非警局管轄，是駐衛警讓民眾進入議會。