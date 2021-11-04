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五府千歲駐蹕27年 澎湖龍德宮海陸送王4日起駕

中央社 / 澎湖縣4日電

駐蹕在澎湖白沙赤崁龍德宮長達27年之久的五府千歲，年底將返回天庭述職，千秋寶艦送王大典今天起駕，將遶境縣內多座友廟，年底遊天河，場面盛大。

龍德宮主委鄭進豐表示，一般宮廟送王儀式，大都是3至5年一次，龍德宮曾在民國84年8月間完成朱、溫、岳、陳、鄧府千歲送王後，而在83年8月迎回的高、朱、范、柴、李五府千歲，原本須在104年返回天庭繳旨，但因全村善男信女虔誠向玉帝慰留，直到今年底必須返回天庭，五府千歲駐蹕長達有27年之久。

澎湖白沙赤崁龍德宮打造五府千歲千秋寶艦王船，去年配合丁香季活動完成試航，送王大典今天正式展開，將分別跨海至鳥嶼福德宮、湖西天后宮、通梁保安宮等友廟，包括有新北、台中、高雄等台澎兩地友廟參與，場面盛大。

龍德宮在送王大典儀式中，除了遶境、建醮與普渡等傳統科儀，祈求平安外，邀請有明華園歌仔戲團演出近2個月，五府千歲千秋寶艦12月30日將起駕遊天河，返天庭繳旨。

澎湖龍德宮是白沙赤崁村宗教信仰中心，興建於明末年間，距今有400多年歷史，主祀哪吒太子，曾先後有多次的送王紀錄。

澎湖 遶境 新北

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