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屏東四重溪溫泉季12日點燈 櫻粉色燈海絢麗登場

中央社 / 屏東縣4日電

時序進入秋冬，屏東縣政府每年主辦的「四重溪溫泉季」12日將點燈，近日試燈，櫻粉色燈海在地方臉書社團瘋傳，縣長潘孟安也搶先將燈海美照PO網站分享，邀請民眾到屏東泡湯。

潘孟安昨天在臉書PO出四重溪溫泉季試燈的櫻粉色燈海照，讓大家「美照搶先看」，他說，「天氣涼了，該泡溫泉了！來全國4大名湯四重溪溫泉，還有旭海溫泉，從台灣海峽、巴士海峽到太平洋，一次滿足，好好放鬆。」

潘孟安表示，四重溪溫泉季12日點燈後，將一路亮到明年2月15日，「一定要來屏東賞燈、消費、屏東購好禮」。

屏東縣府傳播暨國際事務處今天發出新聞稿表示，「四重溪溫泉季」燈海已進入最後測試階段，近來有民眾上傳地方臉書社團在「四重溪溫泉公園」試燈的照片，馬上吸引許多網友分享及留言標記親友一起前往。

原本夜間遊客屈指可數的「四重溪溫泉公園」在當地業者「呷好逗相報」的狀況下，瞬間吸引大批遊客前往一睹今年「四重溪溫泉季」的風采。

傳播暨國際事務處表示，「2021四重溪溫泉季」將於12日晚間6時點燈，今年活動以「北國之春」為主題，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈飾。

傳播暨國際事務處表示，去年好評的「COSPLAY大賽」活動，今年也持續辦理，活動正開放報名，還有一系列店家優惠及紀念品兌換，想知道活動最新消息，可上「屏東縣政府」官網查詢。

溫泉季 屏東縣政府 潘孟安

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