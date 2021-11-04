仁武虐童案引發其他家長連署反制 控教育局裁量不當

高雄市仁武區一家幼兒園傳出疑似不當管教4歲男童情事，幼兒園因此被教育局處以停辦6個月處分，結果引發其他家長反彈，14名家長連署表示，市府以停辦連坐法，累及其他用心教學的老師及正常上學的孩童，卻無配套，請問附近有幼兒園能一次塞滿139名學生嗎？

仁武一幼兒園4歲童向媽媽說被老師打屁股，媽媽帶兒子驗傷後對老師提出傷害告訴，但警方約詢老師，老師說小孩中午不睡覺，她持玩具槌敲床墊沒打小孩，但事後教育局調閱視器，發現同班另有4名幼兒不睡午覺，同樣遭槌子恫嚇或讓孩子罰站，昨處以停辦6個月處分。

這家園所被祭以停辦處分，引發其他家長反彈，今早有家長前往幼兒園所，其中14名家長連署，指市長僅因為高雄在虐兒風頭上，為了壓輿論就用嚴懲強制停辦，完全忽略我們在校生權益，教育局的配套也僅是提供附近尚有缺額幼稚園叫大家去就讀，但請問有辦法一次塞滿139位學生嗎？

家長們認為，市府對校方的懲處，其實可以減招、罰鍰等其他方式替代，為何用停辦來連坐法其他用心教學的老師及正常上學的孩童？讓老師失業，孩童沒學校唸。疑虐童的班級共15名學生，其餘14名家長都支持老師，「問題出在誰身上，答案顯而易見」。