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高市重罰虐童園所殺雞儆猴 高市幼教協會憂負面效應

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市近期接連傳虐童事件，市府祭停辦重罰，幼教業憂心產生負面效應。記者王昭月／翻攝
高市近期接連傳虐童事件，市府祭停辦重罰，幼教業憂心產生負面效應。記者王昭月／翻攝

高雄市近來接二連三傳出疑似虐童事件，高市府祭出殺手鐧，違規嚴重者除公布托育園所名稱及負責人姓名，還會停辦。高雄市幼兒教育協會理事長劉秋芳認為，市府一次就祭出最重罰，正向來看可達殺雞儆猴效應，但她也憂心此舉會造成大家不敢投入教保職場，反而衍生托育更大的問題，建議採行「漸進式」處分，衝擊不會那麼大。

劉秋芳表示，虐童原因不一，可能是因老師工作壓力大或小孩難管教等，但他們先前曾遇過家長晚上回家幫孩子洗澡時發現抓痕，誤以為幼教師施暴，經過調查，才釐清是誤會。

她表示，現在孩子生得少，有些家長遇到兒女異樣，容易將事件放大，其實這類事件應深入了解是否教師管教或是另有他因，而監視器可能是最好的證據，攝影機如果拍下不當管教的鏡頭，老師自然百口莫辯，若無直接證據，則應多聽聽老師的講法。因此基於保護幼童及幼教人員雙方，她贊同托育園所加裝監視器。

看劉秋芳說，最近接連發生多疑似虐童事件，心裡感到沈痛，但市府對於涉案園所祭出馬上公告，予以重罰的手段，當然可以達殺雞儆猴的作用，讓教保業者知所警惕，但也可能因此讓有心投入教保行業的人卻步。教保工作吃力不討好，目前幼托事業人才難尋，缺老師、缺教保員，業者也有蠻大的困擾。

她認為，重罰不盡然能百分之百解決問題，漸進式處分或許更能周延，否則處罰手段一下子就衝到極限，大家怕到了，不敢投入教保職場，會產生更大的問題。

虐童 托育 監視器

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