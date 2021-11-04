金門縣府明年度將修復金沙戲院 戲院朝新舊共生

已荒廢30年的金沙戲院，因涉及歷史建築部份，縣府已完成先期調研作業，預計於明年度進行修復，接續非歷史建築部分，即為戲院後方之空間再生及開發規劃部份，目前也積極策辦中， 將結合在地商圈、鄉親、文資團體及產官學共同集思廣益，由下而上達成共識以帶動金沙地區經濟活動。

縣府表示，金沙戲院位於金沙鎮復興街與中興街交會處，距離沙美車站僅約200公尺，為沙美商圈核心區，其不論位置或基本條件俱佳，居民也對此抱持相當期待並積極態度參與。由於該戲院所具之文化資產價值潛力特色，縣府也相當重視。

在106年7月中旬，民眾依據文資法，正式提報「金沙戲院」為縣定古蹟，但在107年2月、8月之第一及第二次文化資產審議委員會審議投票過程中，皆未通過法定門檻，認列為縣定古蹟，不過仍持續列冊追蹤。

但108年8月，金沙鎮沙美商圈產業發展協會陳情，希望能解除列冊追蹤，民眾又提報認列為「歷史建築」，文化局安排「審議會前價值評估審查小組」現勘與評估後，並進行文資審議會審查。審查結果本案登錄歷史建築之本體範圍為建築物立面、騎樓及二樓放映室，面積為235.4平方公尺，文化局於109年8月20日完成金門縣歷史建築「金沙戲院」修復及再利用公開評選，由國立金門大學取得承作資格，目前已完成該案期末報告並預計於111年度進行修復。

針對此案，金門縣長楊鎮浯也指示，金沙戲院定位新舊共生為此案的共識，是將建設發展與地方歷史及市街發展脈絡緊密結合。非歷建部分如先拆除對目前整體空間景觀觀感不佳，建議可配合新建案再併案處理，先讓民眾理解本案原訂之新舊共生方向。另外，公民咖啡館收斂不易，應有可行方案供民眾研討，以利整合，財政可考量併入先期評估計畫工作項目中辦理。