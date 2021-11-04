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高捷5日起加密假日班距 恢復深夜12時末班列車

中央社 / 高雄4日電

高雄捷運公司今天表示，隨著COVID-19防疫有成，民眾搭乘大眾運具信心回升，為服務假日出遊及通勤旅客，高捷將自5日起加密假日班距，並恢復凌晨12時末班車深夜載客服務。

高捷公司今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫有成，高捷運量也逐漸攀升，8月日運量6.4萬人次，9月8.4萬人次，10月日運量更攀升至11.3萬人次。

高捷公司宣布，將自5日起加密列車班距時段為「假日前一日（即週五）」及「假日（週六、週日）」時段；營運班距加密後，「假日前一日」紅線離峰班距由原10分鐘調至8分鐘內。

此外，「假日」時段原紅線尖峰班距由8分鐘調整為4到6分鐘，其餘時段調整為6到8分鐘班距；橘線原10分鐘調整為5到8分鐘班距。平日尖峰時段則仍維持4到6分鐘，離峰不超過10分鐘班距。

高捷公司指出，為提升運量，另與JCB國際組織攜手推出限時乘車優惠行銷活動，即日起至2022年1月31日止，每週五、六、日期間，持台灣地區發行JCB感應式信用卡或簽帳金融卡（含綁定Apple Pay等數位支付）刷乘高捷，可享當趟6折計費，每人每月最高可享新台幣250元優惠。

高捷公司並表示，將視疫情等級、旅運需求、調度量能等因素，進行深夜列車行駛及營運班距滾動式調整，也提醒搭乘深夜列車乘客，因這班車各從4個端點站發出，抵達各站時間不同，搭乘前可先向車站服務人員洽詢或上高捷公司官網查詢。

高捷 疫情

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