屏東總圖開「生鮮文學超市」 即日起展出3個月

屏東縣政府文化處即日起至明年1月，在縣立圖書館總館展出「生鮮文學超市」，讓民眾像逛超市般認識150名台灣作家。

文化處與推廣閱讀的數位媒體團隊「生鮮時書」合作，在總圖4樓－屏東文學館，透過「生鮮文學超市」的展覽，讓文字像超市裡隨手可得的日常補給品一般，方便讀者攝取。

文化處發布新聞稿表示，展覽將以收錄365則金句的桌曆「讀曆書店2022」，帶領觀展民眾認識150名台灣作家，一覽生活中與人們緊密相連的文學。

展區入口陳列蔬果及「讀曆書店」桌曆，希望喚起觀展民眾的閱讀意識，思考每天攝取的資訊與知識是否充足，進入主展區，現場陳列「讀曆書店2022」中的14名作家及選句。

展區內還選擇4種生活風格的作品，民眾只要掃入條碼，就能取得主辦單位根據情境設計出的嚴選書單；而展區櫥窗，則陳列近期主辦單位與「飲冰室茶集」合作的商品，在商品上讓閱讀進入日常。

文化處表示，參觀展覽就像逛超市，挖掘新上架的商品，並補給日常用品，希望讓民眾向閱讀靠近，也讓文字走進日常。