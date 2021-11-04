聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東市公所投1億5百萬推消費券 盼活絡地方小攤商
屏東市代理市長程清水日前在市民代表會臨時會中提案，發放每人500元的屏東市「消費券」，主打照顧五倍券無法受惠的小攤商。市公所今天召開說明會，未來將採分流、分梯次的發放方式，最快12月31日可領取。
代理市長程清水於10月28日於市民代表會臨時會中提案，發放屏東市「消費券」，經市民代表會討論，無異議通過。今天上午，市公所召開記者會，說明發放消費券等相關細節。
程清水表示，受疫情影響，百業蕭條，擔任代理市長期間，縣長潘孟安曾特別交代，要自籌財源，由市公所帶頭來振興屏東市經濟，尤其針對五倍券照顧不到的小攤商，因此，屏東市消費券就朝這方面進行彌補。
「朝向盡善盡美的目標來努力」程清水說，消費券的印製，委託財政部協助印刷，比照新台幣的防偽機制，至少要花費約35天的時間來印製，期盼能利用1億多的消費活絡屏東市場，更從促進小攤商經濟，未來也會規畫10多個據點，供商家兌換現金。
程清水強調，由市公所自籌的1億5百萬的消費券款項，是挪用歲計剩餘款來使用，並不會排擠到2022年度的總預算，更不會影響地方建設。
市公所表示，領取資格，依11月16日設籍屏東市的市民，以及造冊基準日前出生，並於法定期限完成申請報戶的新生兒，有領取資格。市公所建議，民眾盡可能以戶為單位前往領取，若須代領，需要代領人通知書、身分證、印章及代領切結書。
市公所提醒，屏東市振興消費券總共500元，分為5張面額100元的紙本券；分三梯次領取，若設籍在屏東市的居民，未如期領取仍可在11月23日至27日，前往市公所領取，若逾期未領，視同放棄，也不再擇期補發，使用期限至2022年3月31日為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言