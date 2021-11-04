屏東市公所投1億5百萬推消費券 盼活絡地方小攤商

屏東市代理市長程清水日前在市民代表會臨時會中提案，發放每人500元的屏東市「消費券」，主打照顧五倍券無法受惠的小攤商。市公所今天召開說明會，未來將採分流、分梯次的發放方式，最快12月31日可領取。

代理市長程清水於10月28日於市民代表會臨時會中提案，發放屏東市「消費券」，經市民代表會討論，無異議通過。今天上午，市公所召開記者會，說明發放消費券等相關細節。

程清水表示，受疫情影響，百業蕭條，擔任代理市長期間，縣長潘孟安曾特別交代，要自籌財源，由市公所帶頭來振興屏東市經濟，尤其針對五倍券照顧不到的小攤商，因此，屏東市消費券就朝這方面進行彌補。

「朝向盡善盡美的目標來努力」程清水說，消費券的印製，委託財政部協助印刷，比照新台幣的防偽機制，至少要花費約35天的時間來印製，期盼能利用1億多的消費活絡屏東市場，更從促進小攤商經濟，未來也會規畫10多個據點，供商家兌換現金。

程清水強調，由市公所自籌的1億5百萬的消費券款項，是挪用歲計剩餘款來使用，並不會排擠到2022年度的總預算，更不會影響地方建設。

市公所表示，領取資格，依11月16日設籍屏東市的市民，以及造冊基準日前出生，並於法定期限完成申請報戶的新生兒，有領取資格。市公所建議，民眾盡可能以戶為單位前往領取，若須代領，需要代領人通知書、身分證、印章及代領切結書。