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防止兒虐 陳其邁：重新檢視高風險托育機構

中央社 / 高雄4日電

高雄頻傳幼兒園托嬰中心涉兒虐案件，市府勒令停辦並公布負責人、幼兒園名稱。高雄市長陳其邁今天表示，市府也會重新檢視高風險托育機構，加強資料勾稽，主動糾舉可能違規個案。

高市近期接連發生鳳山、仁武等區托嬰中心、幼兒園疑似不當管教，教育局昨天發布新聞稿指出，已分別加重裁處停辦並公布負責人、幼兒園名稱。市府也主動稽查其中一負責人另2間幼兒園，也發現有違反班級樓層及人數配置，依法開罰。

對於兒少案件頻傳，陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，除了公布姓名等裁處，市府社會安全網會議中，也要求增加查核頻率，不論定期或不定期；尤其針對過去有個案或舉報的高風險托嬰中心或幼兒園，重新檢視、逐步清查。

陳其邁說，市府也會加強資料勾稽，同步清查涉案負責人家族所經營的幼兒園或托兒所，把可能個案主動抓出，從重處罰；若涉及虐童或不當對待，且情節重大時，就要公布負責人名字、機構名稱。

有媒體詢問，對於仁武幼兒園被家長指控教保員不當對待，但教保員表示只有持玩具槌在周邊敲打，沒有打小孩，今天也傳出有其他家長認為是指控家長的單方面說詞。陳其邁說，會針對教保員或制度、管理做整體判斷，市府絕不容忍有不當對待。

幼兒園 陳其邁 托嬰

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