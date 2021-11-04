城中城大火後／高市議會總質詢首日 場內外攻防戰

高雄市議會今起開始第3屆第6次定期會總質詢，城中城大火後續究責成為藍綠陣營爭鋒焦點，議場內議員磨刀霍霍，議場外則有由民間鬥士團體發動的陳抗，要求高雄市長陳其邁下台負責，現場人士多為韓粉，杏仁哥、桃大郎、醫師黃義霖等人都到場聲援，眾人齊喊「陳其邁下台」。除了總質詢外，國民黨KK陣線今天也舉辦「城中城大火之國家賠償救濟程序」公聽會。

活動發起人徐尚賢表示，城中城大火後，陳其邁不斷逃避，只是推出兩局長出來擋槍，接著市府又公布10多名局處人員懲處名單，「就是看不到陳其邁責任在哪裡」，徐尚賢說，陳其邁你不要裝傻，我們就是要你下台。一旁聲援的民眾激動喊出，「不要臉」、「快下台」。 韓粉醫師黃義霖也上台發言，「我們三番兩次到市府、到議會，就是要要求陳其邁下台負責。」

城中城國賠公聽會中邀集工務局、消防局、衛生局、社會局、研考會、法制局等政府單位出席，專家學者則有律師、法律學者、行政學者，包括社團打狗英雄聯盟成員，高雄大學政治法律系教授廖義銘。

金石國際法律事務所所長林石猛表示，「善款再多都不能規避國家責任」，國賠是否成立還需看裁量狀況，但他鼓勵城中城災民、罹難者家屬提國賠。林石猛指出，已有局處首長、相關人員為了失職而下台負責，這也代表有「應作為而未作為」。林石猛也提醒，善款需保留一部分協助城中城住戶打官司，包括律師費、裁判費。