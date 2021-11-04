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城中城命運下周出爐 陳其邁:該拆就拆不會遲疑

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高市議員郭建盟（右）關心城中城大樓未來處置計畫，市長陳其邁表示，鑑定報告下周出爐，該拆就拆，不會有任何遲疑。記者徐白櫻／翻攝
高市議員郭建盟（右）關心城中城大樓未來處置計畫，市長陳其邁表示，鑑定報告下周出爐，該拆就拆，不會有任何遲疑。記者徐白櫻／翻攝

高雄城中城大火奪去46條人命，一群韓粉支持者今早到市議會抗議，二度要求陳其邁下台負責。議員郭建盟也指出，近日市長陳其邁憔悴許多，再過10天大火滿一個月，市府有責任讓外界知道城中城大樓未來的處理方向。陳其邁說，他不會迴避責任，下周鑑定報告出爐，城中城大樓若涉公共安全事項，「該拆就拆，不會有任何遲疑」。

高市議會今天起進行市政總質詢，高雄市長陳其邁率團隊接受藍綠議員提問。民進黨議員郭進盟指出，10月14日高雄發生城中城大火，大火後第一次看見陳其邁，今天市長果真如外界說的憔悴許多，不過眼神意志力還在；大火將滿一個月，這種事情不能再發生，高雄有很多未設管理會大樓，未來如何經得起災奈，城中城何去何從，要讓大家知道市府處理方向。

陳其邁說，市民的安全是他責無旁貸的工作，任何火災或其他相關責難都要承擔，會誠實地面對與解決問題，要讓市民有安全環境，「不會迴避我的責任」。

針對城中城未來處置，陳其邁指出，城中城重建或未來處理，會在一個月內會有妥適解決方案；下周鑑定報告出爐，如涉及公共安全事項，該拆就拆，絕不會有任何遲疑。

陳其邁強調，他最在意原住戶的居住權保障，目前住戶有2年租金補貼，會利用這個時間思考居民安置，讓他們未來有好的居住環境。此外，他也會利用更多誘因協助老城區加速改建，一個月內提供完整報告。

陳其邁 民進黨

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