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疫情趨緩 高捷明起恢復深夜列車、加密假日列車班距

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄捷運明起恢復深夜列車、加密假日列車班距。記者林巧璉／翻攝
高雄捷運明起恢復深夜列車、加密假日列車班距。記者林巧璉／翻攝

全台疫情趨緩，各地都出現外出、旅遊人潮，高雄捷運運量也逐漸恢復，明起高捷將恢復24:00末班車深夜列車和加密假日班次。高捷8月日運量6.4萬人次，9月8.4萬人次，10月2k7日運量回升至11.3萬人次。

高捷公司表示，明起加密列車班距時段為周五至周日時段。營運班距加密後，周五紅線離峰班距由原10分鐘調至8分鐘內；假日時段原紅線尖峰班距由8分鐘調整為4至6分鐘，其餘時段調整為6至8分鐘班距，橘線原10分鐘調整為5至8分鐘班距。平日尖峰時段則仍維持4至6分鐘，離峰不超過10分鐘班距。

高捷公司表示：為提供最舒適的旅運服務，將視疫情等級、旅運需求、調度量能等因素，進行深夜列車行駛及營運班距滾動式調整。另提醒搭乘深夜列車之乘客，因該車各從四個端點站發出，抵達各站時間不同，建議搭乘前可先向車站服務人員洽詢或上高捷公司官網查詢，以掌握完整搭車時間與資訊。

除加密假日班距及恢復深夜列車服務外，為提升運量，高捷公司另與JCB國際組織攜手推出限時乘車優惠行銷活動，即日起至明年一月底，每周五至日，持台灣地區發行之JCB感應式信用卡/簽帳金融卡（含綁定Apple Pay等數位支付）刷乘高捷，可享當趟6折計費，每人每月最高可享新台幣250元優惠。

高捷 疫情

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