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綠議員促表態 陳其邁回應「四個公投票蓋四個不同意」

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會今天總質詢，六名民進黨議員會同市長陳其邁表態，認為四大公投案要蓋不同意票。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會今天總質詢，六名民進黨議員會同市長陳其邁表態，認為四大公投案要蓋不同意票。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會今天起進行市政總質詢，民進黨議員要求市長陳其邁對下月四個公投案表態。陳其邁表示，重啟核四涉及核廢料去處、政府在風險可接受範圍內開放萊豬、台電三接影響南電北送及公投綁大選耗費時間，「四個公投票請蓋四個不同意，讓台灣更有力」。

議員邱俊憲指出，市長陳其邁上任437天、任期還有416天，細數旱災、疫情、城中城大火等重大挑戰，肯定陳其邁表現，但也請陳其邁要對四大公投案明確表態。

陳其邁答詢說，四個公投題目與高雄未來息息相關，不能置身事外，以核四來說，會有核廢料問題、台灣地處地震帶，加上已經停工多年，台灣現階段能源缺口冀望核四是不可能的事情；進口美國萊豬問題，台灣在2012通過牛豬分離， 牛肉在國民黨執政時代已經開放，經過這幾年風險評估，美豬風險在可接受範圍內。

此外，南電北送有可能讓南部燃煤電廠增加比例或延緩除役，若三接不蓋，會增加500萬噸燃煤使用，對南部鄉親非常不公平；公投綁大選造成2018年選舉大亂，一面投票、一面開票，10張選票不知道要如何選，耗費很多投票時間。

陳其邁說，四個議題牽涉民主實踐與能源轉型，並涉及台灣與國際經濟整合，關係台灣長遠發展，當然也跟高雄密不可分，「在此我要很負責任地向市民朋友說明，四個公投票請蓋四個不同意，讓台灣更有力」。

陳其邁 公投 投票

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