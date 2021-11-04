稀客白額雁來報到 秋涼季節茄萣濕地漸熱鬧

秋涼季節，高雄茄萣濕地又開始熱鬧起來，近日有鳥友發現來自西伯利亞北方凍原草地的「白額雁」現蹤，這種稀有的冬候鳥來台度冬數量極少，讓鳥友們大飽眼福。

高雄市工務局表示，茄萣濕地9月初就陸續有紫鷺、池鷺、彩䴉、澤鵟、黑翅鳶現蹤，最新亮相物種是「白額雁」。

雁鴨科鳥類在全球上有150多種，在亞洲地區紀錄有62種，台灣有34種，多為過境鳥和冬候鳥。白額雁來自西伯利亞北方凍原草地，在台灣為稀有的冬候鳥，去年僅有5隻短暫停留，今年11月再度光臨。

據工務局養工處資料，雁鴨類在茄萣濕地屬優勢族群，歷年紀錄曾出現稀有的花鳧（翹鼻麻鴨）、鈴鴨（斑背潛鴨）、澤鳧（鳳頭潛鴨）、紅頭潛鴨（磯雁）、瀆鳧（黃麻鴨）、花嘴鴨、天鵝及白額雁，較常見的雁鴨科鳥類有白眉鴨、小水鴨、花嘴鴨、琵嘴鴨、尖尾鴨、赤頸鴨、赤膀鴨等。

琵嘴鴨是雁鴨科數量最多的族群，其次是赤頸鴨，都有上千隻，每年9月最早報到的是白眉鴨，巔峰期至少有近5000隻，「水中倒立」及滿天飛舞的鴨群姿態成為經典畫面。