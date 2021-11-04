稀客白額雁來報到 秋涼季節茄萣濕地漸熱鬧
秋涼季節，高雄茄萣濕地又開始熱鬧起來，近日有鳥友發現來自西伯利亞北方凍原草地的「白額雁」現蹤，這種稀有的冬候鳥來台度冬數量極少，讓鳥友們大飽眼福。
高雄市工務局表示，茄萣濕地9月初就陸續有紫鷺、池鷺、彩䴉、澤鵟、黑翅鳶現蹤，最新亮相物種是「白額雁」。
雁鴨科鳥類在全球上有150多種，在亞洲地區紀錄有62種，台灣有34種，多為過境鳥和冬候鳥。白額雁來自西伯利亞北方凍原草地，在台灣為稀有的冬候鳥，去年僅有5隻短暫停留，今年11月再度光臨。
據工務局養工處資料，雁鴨類在茄萣濕地屬優勢族群，歷年紀錄曾出現稀有的花鳧（翹鼻麻鴨）、鈴鴨（斑背潛鴨）、澤鳧（鳳頭潛鴨）、紅頭潛鴨（磯雁）、瀆鳧（黃麻鴨）、花嘴鴨、天鵝及白額雁，較常見的雁鴨科鳥類有白眉鴨、小水鴨、花嘴鴨、琵嘴鴨、尖尾鴨、赤頸鴨、赤膀鴨等。
琵嘴鴨是雁鴨科數量最多的族群，其次是赤頸鴨，都有上千隻，每年9月最早報到的是白眉鴨，巔峰期至少有近5000隻，「水中倒立」及滿天飛舞的鴨群姿態成為經典畫面。
養工處表示，茄萣濕地每年締造物種光臨新紀錄，愈來愈多雁鴨科族群現蹤，去年12月各有一隻稀有的巴鴨跟羅文鴨夾在雁鴨族群中，棲地保育成效逐有斬獲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言