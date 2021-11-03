金門歷史建築金沙戲院 新舊共生111年度上路

金門縣政府今天表示，金沙鎮金沙戲院涉及歷史建築部分，預計在111年度展開修復；戲院非歷史建築部分，將由在地民眾和產官學集思廣益，納入戲院新舊共生未來規劃方針。

位於金沙鎮復興街與中興街交會處的金沙戲院，距離沙美車站僅約200公尺，是沙美商圈核心區。縣府財政處今天發布新聞表示，由於戲院具有文化資產價值潛力特色，縣府十分重視；但民國108年8月，沙美商圈產業發展協會陳情希望解除列冊追蹤；同時另有民眾提報列為「歷史建築」。

新聞稿指出，金門縣文化局「審議會前價值評估審查小組」現勘與評估後，並進行文資審議會審查，結果此案登錄為「歷史建築」的本體範圍為戲院建築物立面、騎樓及2樓放映室，面積為235.4平方公尺。戲院其他部分將拆除重建，也就是以新舊共生模式保存並開發。

新聞稿表示，文化局於109年8月20日完成歷史建築「金沙戲院」修復及再利用公開評選，由國立金門大學取得承作資格，目前已完成案期末報告，預計於111年度展開修復。

至於金沙戲院非歷史建築部分，財政處正辦理評估案中。財政處長孫國智表示，為加速實現金沙地區民眾對於地區發展迫切的期望，本案同時委託金門大學辦理專業服務評估，將於今年度完成基礎資料調查、民意訪查及初期綜合評估等工作項目。

財政處表示，預計明年度透過辦理公民咖啡館，邀集金沙當地居民、沙美商圈人士、文資團體及產官學界討論，凝聚共識，納入金沙戲院新舊共生未來規劃方針，期望這項計畫能帶動地方產業走向永續經營方式，促進城鄉創生發展。

金門縣文化局官網指出，建於52年的金沙戲院，是金門民間所成立的第2家民營戲院，也是第1間公私合股經營的戲院，79年以前供應金沙地區國軍、民眾生活娛樂所需，熱鬧繁榮。109年3月公告登錄歷史建築本體的範圍：建築物正立面、騎樓及2樓放映室。