中都市場將拆 高市府擬租金補貼保障攤商權益

三民區中都民有市場遭公告「危樓」，今天是拆除前最後一個營業日。經發局長廖泰翔到場向攤商說明安置規劃，包括研擬相關租金補貼救濟，全力協助攤商保障權益。

中都民有市場2層樓建物，1966年啟用至今，由於2樓中都戲院1986年停業後缺乏維護，天花板及外牆坍塌、鋼筋鏽蝕，11月1日遭高雄市政府工務局公告為危樓，將於5日拆除。

今天是拆除前最後一個營業日，高市府經濟發展局長廖泰翔到市場向攤商說明安置規劃。不少攤商難掩激動，抱怨搬遷太匆促，且在當地做生意多年，如今換了地點，怕習慣在這裡購買的老客戶不再上門光顧。

中都市場管委會主委李蔡麗月說，攤商都把市場當作自己第2個家，希望經發局幫助攤商解決困難。賣鴨肉的李姓攤商說，在這賣了50多年，面臨搬遷最近都睡不好。從事生鮮魚貨的吳姓攤商也表達有些大型機具，如壓縮機、冷凍庫等都在這邊，希望經發局協助就近找到安置地點。

廖泰翔逐一仔細聆聽攤商訴求與心聲，當場允諾會全力配合，他表示，中都市場目前經營攤商近9成攤商已確定後續暫時營業位置，市府也將專案研擬相關租金及其他衍生費用的補貼救濟方案，全力協助攤商，盡速讓攤商回歸原本生活。

廖泰翔說，考量市場經營有其地域性，短期內經發局輔導攤商安置在中都市場周遭、鋪位及民有市場等地暫時營業，也會持續協助攤商確保既有相關權益等，及提供相關法律救濟諮詢。

經發局市場管理處表示，10月29日會同工務局、法制局與市場營業攤商、建物所有權人召開協調會，除向攤商說明建物拆除處分及周邊公民有市場空攤情形，也聽取各方意見。此外，市府法制也惠惠提供攤商法律諮詢，協助攤商透過法律救濟程序向地主爭取原地安置，以確保攤商現有營業權益。