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退休老校工無師自通 金門7旬翁彩繪自娛娛人

中央社 / 金門縣3日電
77歲金門退休國小校工李振謙無師自通，發揮繪畫天分，在住家牆面畫滿繽紛創作，他說畫畫很好玩，儘管謙稱是亂畫，但他愈畫愈起勁，幾個月時間就把家裡圍牆內外幾乎都畫滿了，全是他的傑作。 中央社
77歲金門退休國小校工李振謙無師自通，發揮繪畫天分，在住家牆面畫滿繽紛創作，他說畫畫很好玩，儘管謙稱是亂畫，但他愈畫愈起勁，幾個月時間就把家裡圍牆內外幾乎都畫滿了，全是他的傑作。 中央社

金門退休國小校工李振謙無師自通，發揮繪畫天分，把住家庭院和房子牆壁畫滿各式動物和花草人物；不少民眾行經李家，看到熱鬧繽紛的彩繪，得知出自7旬老翁之手，佩服不已。

來自古寧頭的李振謙今天接受記者聯訪時表示，退休十多年了，幾個月前突然覺得無聊，興起作畫念頭。在女兒贊助水彩、油漆和畫筆下，他開始在位於西浦頭的住家圍牆裡外作起畫來。

只讀了小學5年的他說，畫畫時完全不需要打草稿，也毋須參考照片，想畫甚麼就畫甚麼，全憑想像。雖然弟弟曾拿手機裡的藍鵲畫面供他參考，但他還是靠自己想像畫了一隻有藍色尾巴的孔雀。

李振謙說，畫畫很好玩。雖然謙稱是亂畫，但他愈畫愈起勁，才幾個月的工夫，家裡圍牆內外幾乎都畫滿了，連兩層樓屋子外牆也不放過，全是他的傑作。他畫最多的是五彩繽紛的花草樹木，還有公雞、鳥、草泥馬、獅子、螃蟹、龍蝦等等。而他畫筆下的斑馬，有著彩色線條；擬人化的猴子雙手托腮，表情相當俏皮，童趣十足。

他說，畫了花草動物後，孫子建議他畫人像；於是「猛男」加入壁畫行列。雖然年近80，他在圍牆外自製強化臂力健身器材，問他是否要和自己創造的猛男較量？他笑說，自己是「老歲仔」（老頭子），畫裡的猛男「卡緣投」（比較英俊）。

雖然愛畫畫，但妻子似乎不買帳，嫌他把全身弄得髒兮兮。但他每天還是樂在其中，表示要繼續畫下去，並希望自己的彩繪能讓行經住家的民眾看到並感覺開心。

金門77歲退休校工李振謙無師自通，展現繪畫天分，把住家庭院和房子裡外牆壁畫滿各式動物和花草，熱鬧繽紛、充滿童趣，也吸引路人目光。 中央社
金門77歲退休校工李振謙無師自通，展現繪畫天分，把住家庭院和房子裡外牆壁畫滿各式動物和花草，熱鬧繽紛、充滿童趣，也吸引路人目光。 中央社

壁畫 金門

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