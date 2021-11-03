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危老拆不拆？高雄中都戲院文資審議結果：不予列冊追蹤

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁為維護民眾安全，指示中都戲院開拆，地方文史工作者認為執行粗暴。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁為維護民眾安全，指示中都戲院開拆，地方文史工作者認為執行粗暴。圖／高雄市政府提供

高雄城中城大火燒出危老議題，高雄市長陳其邁擔心公共安全宣布要拆除屋齡55年的中都戲院，但文史團體認為執行過程粗暴，建議至少能保存建築立面。高雄市文化局今天針對中都戲院進行文化資產審議，因為建築的材質、工法未達歷史建築基準，所以審議結論是不予列冊追蹤。

陳其邁1日前往中都戲院視察，發現1樓後側外牆剝落，部分柱子裂開，2樓頂部屋架損壞，柱子全數幾近爆裂，當場要求工務局盡速拆除，並由經發局加速輔導及安置市場內攤商。所有權人若未依期限拆除，將工務局強制開拆，再向所有權人追償拆除費用。

地方文史團體打狗文史再興會社認為拆除決定過去粗暴，中都戲院有其歷史文化價值，處理應有緩衝時間，或可保留部分建築。

高雄市文化局表示，今天針對中都戲院案進行文化資產審議，因為列為歷史建築有其評估標準，而中都戲院建築的材質、工法，未達歷史建築基準，在地域特色的表現上也不夠突出，所以審議結論是不予列冊追蹤。但中都戲院對附近居民仍有記憶與感情，文化局也會進行口訪及老照片、故事的保存。

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