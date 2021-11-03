戰地僑鄉文化吸睛 烈嶼、後浦躋身全國故事商圈

金門縣烈嶼商圈以離島中的離島，充滿戰地風情與歷史人文的島嶼風華故事，後浦商圈則以出洋客的故事加上商圈內富有歷史文化的古蹟、洋樓、僑鄉文化及戰地文化的時代縮影，同獲經濟部全國故事商圈第3名。

金門縣政府今天發布新聞表示，經濟部中小企業處辦理2021故事商圈評選活動，自今年7月份起跑，鼓勵商圈發掘特有的品牌識別形象，使民眾除了在商圈消費外，能夠更加深入認識商圈的經濟與人文內涵，打造獨特的商圈品牌。

縣府建設處指出，目前全國有近300個商圈，評審團分別從文化故事性、品牌行銷力及民眾體驗有感度3部分評選；在競爭激烈過程中，金城鎮後浦商圈發展協會及烈嶼商圈發展協會過關斬將，先於8月通過初審進入複選26強，並於9月實地評審後決選，雙雙獲得第3名佳績，實屬不易。

建設處長陳祥麟表示，後浦商圈是金門最早成立的商圈，在商圈與店家的共同努力下，將金門鄉親下南洋打拚的過程，以出洋客的故事打動評審的心，脫穎而出；烈嶼商圈則是去年由建設處輔導新成立的商圈，在烈嶼商圈發展協會人員努力下，將烈嶼的戰地風情與故事娓娓道出，同樣獲得評審青睞，一起為金門爭光。

陳祥麟指出，金門縣立案的商圈組織有後浦、沙美、烈嶼和金寧4處，新市商圈正在籌組中；為活絡商圈、凝聚商圈未來發展，縣府透過產業輔導及商圈輔導等計畫，讓商圈自主辦理創意創新展現活動，鼓勵商圈店家及民眾自主性辦理活動，共同形塑地方特色，共創共榮和諧的商業環境，活絡經濟。