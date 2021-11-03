擱淺澎湖吉貝貨輪「信燕輪」 4日起進行抽油

擱淺在澎湖吉貝嶼海域的巴拿馬籍貨輪「FORTUNE號」，航港局長葉協隆今天表示，委託海歷公司利用低潮時進行鋼索及油管布設，明天進行抽油作業，目標在7日前移除130噸重油。

交通部航港局長葉協隆今天邀集澎湖縣政府、海岸、海巡、白沙鄉公所等單位巴拿馬籍貨輪「FORTUNE號」於澎湖吉貝東北海域擱淺案現勘，並在第13次應變小組會議，作以上決議，對海域環境所造成的影響，也將向船東求償。

葉協隆表示，擱淺的巴拿馬籍貨輪「FORTUNE號」，以儘速優先處理餘油為最重要原則，委託的海歷公司決定今天下午利用低潮時，進行鋼索及油管佈設，工作人員上船進行相關整備作業，4日起將重油自地艙抽離移至上層大艙空油桶與岸際，同時完成佈設攔油索、吸油棉索及吸油球等防污資材，降低油污染風險，7日下午6時完成移除130噸重油為目標。

航港局表示，「FORTUNE號」在完成抽油作業後，船體移除計畫則請海歷公司、中華海事檢定社及南航持續同步評估。