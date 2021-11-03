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陳其邁要拆中都戲院 文史工作者喊話：至少保存立面

聯合報 / 記者林巧璉王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁為維護民眾安全，日前指示中都戲院開拆，地方文史工作者認為執行粗暴。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁為維護民眾安全，日前指示中都戲院開拆，地方文史工作者認為執行粗暴。圖／高雄市政府提供

高雄城中城大火燒出全台危老問題，高雄市陳其邁鎖定年逾半世紀的中都戲院打算拆梌，文史工作者在開拆前透過臉書向市府喊話，希望至少能保存建築立面，或未來能用某種形式做留存的樣態，以利有緩衝時間做記錄，不該粗暴拆除。

打狗文史再興會社理事長陳坤毅在臉書「偏門研究員KUN」發文，指中都戲院所在地原為垃圾堆積場，1964年垃圾場填埋後，旁邊開闢中都街，兩年後創設中都戲院，是結合戲院與市場的複合式建築，雖以放映二輪片為主，但票價便宜，且白天有市場，晚上有夜市，帶動起地方熱絡。從此「中都」盛名取代了原本的「牛車寮」，成為現在所熟知的代表地名。

陳坤毅指出，中都戲院（市場）以娛樂設施與消費中心做為社區發展的重要觸媒，促進許多新興地帶成長，之後興建的大舞臺、華僑、亞洲、西北、東南、興德等戲院，結合大量的店舖，快速帶動地方經濟發展，唯一僅存的中都戲院是重要的代表案例。

陳坤毅認為，因為城中城大火的發酵，引發老舊建築拆除的爭議，其中「中都戲院」在歷史文化價值以市場攤商權益被完整確立前，就預訂本周拆除，執行流於粗暴，他說，其他標的有一個月的緩衝時間，令人質疑市府搶先對好下手的開刀，以平衡外界的壓力，使得中都戲院幾乎成為城中城事件的犧牲品。

他指出，中都戲院三層樓高鋼筋混凝土造主體，屋頂為鋼構郝氏桁架（Howe Truss），牆面可見水泥空心磚與紅磚材料的使用，立面飾以垂直束狀的水泥柵板，牆面覆有淺藍色的馬賽克磁磚，騎樓柱身以綠色及白色馬賽克磁磚相間排列，是高雄市現代主義風格表現的戲院建築中最佳者。

而內部觀影空間使用當時戲院流行的銀幕結合舞台形式，並設有馬蹄形的看台觀眾席。但1989年停業後，戲院荒廢殘破，值錢的金屬構件都皮劫走，不過仍承載地方居民的生活記憶，是社區重要的地標。

他表示，就高雄市工務局貼出的公文，「中都戲院如有地震，則有局部坍塌風險」顯先中都戲院並非完全無法補強，也不是只有拆除重建一途，整建也是可行的面向，可惜市長雷厲風行的命令下，珍貴的老建築以及無辜的攤商似乎看不到明亮的未來。

高雄市 文史工作者 陳其邁 高雄城中城

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