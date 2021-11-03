影／幼兒園不當對待幼兒！高市勒令停辦、公布負責人姓名

高雄市教育局今天表示，針對大寮區、仁武區2所私立幼兒園不當對待幼兒事件，因違規情節重大，加重裁處停辦並公布負責人幼兒園名稱，教育局將協助輔導幼兒家長轉介至其他幼兒園。

高雄市教育局主祕吳文靜表示，大寮區私立加恩幼兒園經查確有拍打等不當對待多名幼兒行為屬實，依幼兒教育及照顧法第51條第2款規定，情節重大裁處停辦1年，並公布負責人黃志倫姓名及幼兒園名稱。教育局主動稽查同一負責人所屬的其外兩所幼兒園，違反班級樓層及人數配置，也依法處罰緩。

吳文靜表示，媒體報導仁武區私立彼得魚幼兒園午休時教保員不當對待幼兒，經查證涉以不當方式對待多名幼兒情節重大屬實，依幼兒教育及照顧法第51條第2款規定，情節重大裁處停辦6個月，並公布負責人姓名廖約翰及幼兒園名稱。

「零容忍不當對待幼兒是全民共識。」吳文靜表示，教育局會持續加強把關、主動稽查幼兒園，並依法加重裁處不當對待幼生的幼兒園，確保幼兒都能在安全健康的環境中學習與成長。