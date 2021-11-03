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高市消費中央加碼券 「滿500送100高雄券」

中央社 / 高雄3日電
高雄券。圖／高雄市政府提供
高雄券。圖／高雄市政府提供

中央各部會加碼券中籤名單陸續公布，高市府也針對中央加碼券推出對接方案，在適用加碼券且加入發放高雄券的店家消費，持紙本振興五倍券或加碼券消費滿500元，送100元高雄券。

高雄市研考會今天發布新聞稿表示，高市配合振興五倍券推出「高雄開就賺」活動，結合因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受重創的百貨、旅宿及餐飲業等發放高雄券。現在配合中央加碼券，再推出第2波對接振興活動。

中央各部會加碼券包括農遊券、動滋券、國旅券、i原券、客庄券、藝FUN券及地方創生券等陸續開放使用。研考會表示，市府將邀所有加碼券適用店家，共同參與成為「滿500送100高雄券」發放店家。

研考會指出，民眾只要抽到各部會加碼券，並在適用加碼券且加入發放高雄券的高雄店家消費，不論持加碼券或紙本振興五倍券，市府皆以「滿500送100」為原則贈送高雄券。客庄與原民7區商家也納入活動。

研考會表示，市府將力拼國旅券對接高雄券吸引30萬人至高雄觀光；農遊券、動滋券及藝FUN券以中央發行額度20%為努力目標；客庄券、i原券及創生券雖然發行總額較低，但搭配客庄及原民7區擴大適用方案，目標創造新台幣5000萬元消費額。

高雄券 疫情

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