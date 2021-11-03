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工廠違規繞流排放強鹼廢水汙染河川 高市環保局重罰

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局稽查人員進廠確認汙染源頭。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員進廠確認汙染源頭。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局昨天深夜接獲民眾陳情，指路竹區排溝出現阿摩尼亞刺鼻異味，稽查人員立即到場沿上游巡查，查獲一家公司將沉澱池槽的廢水，透過沉水馬達直接繞流排至放流調整槽流出廠外，汙染河川水質。環保局表示，繞流行為已違反水汙染防治法規定，後續將依法裁罰6萬至2000萬元罰鍰。

環保局環境稽查科長蘇皇信表示，稽查人員接獲陳情後到場發現路竹區中山路及大仁路口確實有氨氣異味，人員立即沿排溝向上游追查，發現一家公司排放口有廢水排放，現場檢測水質pH 12.88，屬強鹼廢水。這家公司為金屬表面處理業，廢水本應經過廠內處理設施正常處理後排放，卻透過沉水馬達將其沉澱槽內未經處理廢水，抽送至放流調整池後直接排放，且稽查當時未有緊急狀況或設備異常通報，逕自將廢水直接繞流排放，嚴重汙染河川水質。

稽查科表示，繞流行為違反水汙染防治法第18條之1規定，後續可裁罰6萬至2000萬元罰鍰，初估以pH值超標情形，約裁罰300萬元，將再等其他水質項目超標情形考量予以加重，並令其熱浸鍍鋅製程停工。稽查人員現場立即採集水樣送驗，若廢水中含有危害人體健康物質將移送刑事偵辦。

環保局提醒所有業者應妥善處理製程產出的廢水，禁止以任何非法形式排放廢水，若經稽查人員查獲違規排放行為，將依法予以重罰，以遏止非法排放情形。如有民眾如發現疑似非法排放情形，可主動向當地環保局舉發，公害陳情專線1999。

高雄市環保局稽查路竹一家工廠違規繞流排放，現場檢測水質pH值高達12.88。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查路竹一家工廠違規繞流排放，現場檢測水質pH值高達12.88。圖／高雄市環保局提供

水質 重汙染 高雄市

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