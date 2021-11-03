貨櫃塞港無緩解 高市勞工局邀航商強化安全管理

受疫情衝擊，高雄港也因美國等地收貨港卡關，致使多艘船舶同時段抵達港口，出現貨物壅塞、增加裝卸及運輸作業風險問題。為此高市勞工局日前邀集航商宣導強化作業安全管理。

高雄市政府勞工局今天新聞稿指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，歐美持續性塞港問題，高雄港亦因美國等地收貨港卡關，可能造成有多艘船舶同時段抵達港口，出現貨物壅塞、增加裝卸及運輸作業風險問題。

勞工局近日邀集高雄市國際輪船商業同業公會與所屬航商會員，及相關裝卸業者總計60名高階主管，舉辦高階主管安全衛生管理宣導座談，透過分析災害案例，共同研討防災對策，並持續落實安全衛生自主管理機制，確保工作安全。

勞工局長周登春表示，高雄港為國際大型商港，每年有數萬艘船舶泊靠碼頭實施貨物裝卸載作業，今年因疫情關係，高雄港櫃場出現特別壅塞現象，港區內包括裝卸、維修、整備、運輸等作業，都需在有限時間內完成。

目前高雄港貨物增加，雇主如果因為趕工而忽略相關防災措施，容易危害勞工作業安全。工作場所如發生職業災害造成死傷，雇主除須依法補償罹災勞工，會遭受停工、裁罰等處分，甚至刑責追究，不可不慎。

勞動檢查處長郭清吉指出，民國100年至109年間高雄港區共發生13件重大事故，造成工作人員13死，災害原因大部分與裝卸作業及機具維修有關。為加強業者重視港區作業安全及因應高雄港貨物增加引起作業危害風險，邀集航運相關高階主管參加。

勞檢處表示，座談鎖定「中毒、缺氧、火災、爆炸、墜落、溺水、吊掛裝卸、感電及被撞」等港區高風險災害類型，加強重點防災措施，協助業者及作業人員遵循。後續檢視各項工安管理措施落實情形，督促航商及相關承攬人加強辦理，有相關職業安全衛生相關疑議，可洽詢07-7336959轉301。