快訊

最後機會！藝FUN券第四波中籤號碼出爐 幸運兒爽拿6百

演訓誤觸開關！阿帕契直升機發射架脫落 航特部釐清肇因

貨櫃塞港無緩解 高市勞工局邀航商強化安全管理

中央社 / 高雄3日電

受疫情衝擊，高雄港也因美國等地收貨港卡關，致使多艘船舶同時段抵達港口，出現貨物壅塞、增加裝卸及運輸作業風險問題。為此高市勞工局日前邀集航商宣導強化作業安全管理。

高雄市政府勞工局今天新聞稿指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，歐美持續性塞港問題，高雄港亦因美國等地收貨港卡關，可能造成有多艘船舶同時段抵達港口，出現貨物壅塞、增加裝卸及運輸作業風險問題。

勞工局近日邀集高雄市國際輪船商業同業公會與所屬航商會員，及相關裝卸業者總計60名高階主管，舉辦高階主管安全衛生管理宣導座談，透過分析災害案例，共同研討防災對策，並持續落實安全衛生自主管理機制，確保工作安全。

勞工局長周登春表示，高雄港為國際大型商港，每年有數萬艘船舶泊靠碼頭實施貨物裝卸載作業，今年因疫情關係，高雄港櫃場出現特別壅塞現象，港區內包括裝卸、維修、整備、運輸等作業，都需在有限時間內完成。

目前高雄港貨物增加，雇主如果因為趕工而忽略相關防災措施，容易危害勞工作業安全。工作場所如發生職業災害造成死傷，雇主除須依法補償罹災勞工，會遭受停工、裁罰等處分，甚至刑責追究，不可不慎。

勞動檢查處長郭清吉指出，民國100年至109年間高雄港區共發生13件重大事故，造成工作人員13死，災害原因大部分與裝卸作業及機具維修有關。為加強業者重視港區作業安全及因應高雄港貨物增加引起作業危害風險，邀集航運相關高階主管參加。

勞檢處表示，座談鎖定「中毒、缺氧、火災、爆炸、墜落、溺水、吊掛裝卸、感電及被撞」等港區高風險災害類型，加強重點防災措施，協助業者及作業人員遵循。後續檢視各項工安管理措施落實情形，督促航商及相關承攬人加強辦理，有相關職業安全衛生相關疑議，可洽詢07-7336959轉301。

高雄港 勞工局

延伸閱讀

海運塞港效應 聚陽營收下滑

全球塞港情況惡化！ 新加坡港53艘船卡住創紀錄

創造400萬營業額！台南視障按摩集點活動今直播抽大獎

高雄港大港橋 11月起封閉45天

相關新聞

工廠違規繞流排放強鹼廢水汙染河川 高市環保局重罰

高雄市環保局昨天深夜接獲民眾陳情，指路竹區排溝出現阿摩尼亞刺鼻異味，稽查人員立即到場沿上游巡查，查獲一家公司將沉澱池槽的...

城中城大火動員上百社工 今換他們被撫慰

高雄城中城大樓大火，造成46人死亡、43人輕重傷，高雄市社會局第一時間啟動「一對一關懷服務」，動員上百社工，在醫院、殯儀...

民眾安啦！金門縣府阻絕萊豬入島 設立完善制度把關

今年中央宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口後，金門縣政府立即超前部署召集各相關局處組成工作小組，從上游至下游廠商、食材來源、港...

影／百年老店轉型 金合利「共饗廚房」展現年輕人思維

金門知名的金合利鋼刀尋求轉型，將刀具的概念延伸到生活中，舉行「金門名刀‧打造共好廚房」計畫成果發表會，宣布成立「叨叨共饗...

高雄旗山太陽能光電板啟用 預計每年可供450戶使用

高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」，市副市長林欽榮表示，旗山太陽能...

火速調整人事補實職缺 陳其邁：將加速公安執行強度

高雄城中城大火奪46命，消防局長李清秀、工務局長蘇志勳因此去職，市長陳其邁火速補實職缺，新任工務局長由現任都發局長楊欽富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。