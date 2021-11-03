茄萣濕地迎雁鴨 罕客白額雁保育成果添一筆

2021年的茄萣濕地秋風涼意起，近日有鳥友發現來自西伯利亞北方凍原草地的「白額雁」，這種稀有的冬候鳥，來台度冬數量極少，為濕地生物多樣性保育成果再添輝煌。

高雄市政府工務局今天新聞稿表示，從9月初起陸續有紫鷺、池鷺、彩䴉、澤鵟、黑翅鳶現蹤，最新亮相物種是「白額雁」。白額雁來自西伯利亞北方凍原草地，在台灣為稀有的冬候鳥，度冬數量極少，去年曾有5隻短暫停留紀錄，今年11月再度光臨，讓鳥友們嘖嘖稱奇、大飽眼福，也為濕地生物多樣性保育成果再添輝煌。

工務局表示，雁鴨科的鳥類在全球上有150多種，在亞洲地區紀錄有62種，台灣有34種，多為過境鳥和冬候鳥。

依工務局養工處資料，雁鴨類在茄萣濕地屬優勢族群，歷年紀錄曾出現稀有的花鳧（翹鼻麻鴨）、鈴鴨（斑背潛鴨）、澤鳧（鳳頭潛鴨）、紅頭潛鴨（磯雁）、瀆鳧（黃麻鴨）、花嘴鴨、天鵝及白額雁，比較常見的雁鴨科鳥類有白眉鴨、小水鴨、花嘴鴨、琵嘴鴨、尖尾鴨、赤頸鴨、赤膀鴨。

養工處說明，依今年茄萣濕地鳥類觀察，琵嘴鴨是雁鴨科數量最多族群，其次是赤頸鴨，數量都有上千隻，而每年9月時最早來報到的白眉鴨，其數量達到巔峰期至少有近5000隻的數量佔滿整個水域，水池裡萬頭鑽動的「水中倒立」表演水上芭蕾及滿天飛舞的鴨群景觀，成為茄萣濕地經典畫面。

養工處表示，茄萣濕地受到這群嬌客喜愛，越來越多雁鴨科族群陸續現蹤，去年12月更紀錄發現稀有的巴鴨跟羅文鴨各1隻夾在雁鴨族群中，互相切磋打架畫面超級吸睛，鳥友們也爭相走告這逗趣畫面。茄萣濕地每年締造物種光臨新紀錄，棲地保育成效年年有斬獲。